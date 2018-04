Jugendflamme 1 abgelegt

Das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Grund verwandelte sich für 15 Mädchen und Jungen aus allen fünf Jugendwehren der Gemeinde Bad Grund in ein Prüfungszentrum. Sie waren mit den Jugendfeuerwehrwarten angetreten, um am Ende voller Stolz die Jugendflamme 1 in Empfang zu nehmen. ...