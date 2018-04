Zwei Neue im Vorstand begrüßt

Willensens Ortsvorsteher Hartmuth Nienstedt lobte während der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus, dass ein so kleiner Ort einen starken DRK-Ortsverband hat, der zurzeit 54 Mitglieder zählt. Er sei stolz, dass es in der Ortschaft so viele Bürger gibt, die ehrenamtlich sehr aktiv sind. ...