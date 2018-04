Züchter tagen

Gittelde Die Jahreshauptversammlung des Kaninchenzuchtverein F 502 Gittelde findet am 6. April um 19 Uhr in der Gaststätte Bode in Gittelde statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorstands und die Unternehmungen. Der Vorstand trifft sich bereits um 18 Uhr.