Eisdorf Ein Schaden in Höhe von etwa 2 500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag in Eisdorf. Als eine 61-jährige Pkw-Fahrerin gegen 7 Uhr in der Ortsmitte in Richtung Teichhütte unterwegs war, kam sie in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern und prallte in einen Jägerzaun. pol/rtl

