Die Dartsparte beim TSV Schwiegershausen wächst weiter

Schwiegershausen Trainiert wird immer donnerstags im Vorraum der Sporthalle. Am 31. Oktober soll das erste eigene Turnier stattfinden.

Die Dartsparte des TSV Schwiegershausen nimmt mehr und mehr Form an. Aktuell nehmen knapp 20 Spieler regelmäßig an den Trainingsabenden teil.

Kürzlich verteilte Fachwart Sven Gothe vor Trainingsbeginn die neuen Poloshirts. Bei zukünftigen Turnieren kann die Sparte jetzt in einheitlicher Spielkleidung antreten. Für 2019 haben sich die TSV-Dartsportler viel vorgenommen. So stehen Gespräche über eine zunächst inoffizielle Punktrunde mit den umliegenden Vereinen an. Natürlich soll auch ein eigenes Turnier auf die Beine gestellt werden.

Hierfür wurden die ersten Eckdaten bereits festgelegt. Das Turnier soll am 31. Oktober als Dorfmeisterschaft im Vorraum der Sporthalle stattfinden. Zusätzlich wird im Dezember die erste Vereinsmeisterschaft beim TSV Schwiegershausen ausgetragen.

Gastspieler sind eingeladen, sich immer donnerstags ab 20 Uhr unverbindlich am Board zu versuchen. Trainingsdarts stehen ausreichend zur Verfügung.