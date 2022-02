Kultur und Corona Aufführungen in Stadthalle Osterode finden unter 2G statt

Endlich mal wieder unbeschwert einen unterhaltsamen Theaterabend erleben – das wünschen sich viele Theaterfreundinnen und -freunde in Osterode und Umgebung. Aber in diesen pandemischen Zeiten, mit immer noch steigenden Inzidenzzahlen, fürchten viele Besucherinnen und Besucher eine Ansteckung in geschlossenen Räumen.

Diese Angst möchten die Verantwortlichen der Stadthalle Osterode ihren Gästen nehmen und weisen darauf hin, dass bei den kommenden Theaterstücken, mit freier Platzwahl und großen Abständen im weitläufigen Theatersaal, alles getan wird, um einen sicheren Besuch zu gewährleisten.

Die Auslastung der Stadthalle ist zudem auf 70 Prozent reduziert, somit können die Aufführungen unter der 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) stattfinden. Ein Test oder eine Boosterimpfung ist nicht nötig. Die zuletzt durchgeführten Veranstaltungen haben gezeigt, dass dieses Hygienekonzept bei den Stadthallengästen für Sicherheit in angenehmer Atmosphäre sorgt.

Abonnenten erhalten Nachlass

Eintrittskarten für die Theaterstücke sind in dieser Saison ausschließlich im freien Verkauf und nicht als Abonnement erhältlich. Damit ist es möglich, die Aufführungen in freier Platzwahl und nach der jeweils geltenden Verordnung durchzuführen. Abonnentinnen und Abonnenten der vorherigen Saison erhalten allerdings einen Preisnachlass.

Bereits am kommenden Sonntag, 13. Februar, wird das Stück „Amadeus“ des erfolgreichen, britischen Dramatikers Peter Shaffer um 18 Uhr in der Stadthalle Osterode gezeigt. Eine mit vielen Theaterpreisen ausgezeichnete und weltweit gefeierte Liebeserklärung an den großen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und seine Musik.

Zwei weitere interessante Theateraufführungen folgen bereits im März: „Misery“ nach dem Roman von Großmeister Stephen King – ein packender Thriller, bei dem Spannung garantiert ist. Und die spritzige Komödie „Celine“ mit den beiden bekannten Schauspielerinnen Christine Neubauer und Christine Urspruch.

Mehr Informationen zu den Stücken oder Eintrittskarten sind erhältlich an der Theaterkasse der Stadthalle Osterode unter 05522-91680-10 oder online im Ticket-Shop unter www.osterode-stadthalle.de.