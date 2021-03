Zisterzienser Museum Kloster Walkenried öffnet Mittwoch wieder

Walkenried. Wiederöffnung nach Lockdown: Der Museumsbesuch kann nur mit telefonischer Voranmeldung und in einem bestimmten Zeitfenster erfolgen.

Nach einer viermonatigen Zwangspause öffnet das Zisterzienser Museum Kloster Walkenried ab Mittwoch, 17. März, wieder seine Pforten für den Besucherbetrieb. Der Museumsbesuch kann nur mit Voranmeldung und in einem bestimmten Zeitfenster erfolgen. Voranmeldungen sind seit dem 15. März möglich.

Das Museumsteam freut sich, wieder Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen. Die notwendige Voranmeldung ist mindestens einen Tag vorher vorzunehmen, weshalb spontane Besuche leider nicht möglich sind.

Telefonische Anmeldung

Die Voranmeldungen können beim Besucherservice des Museums ausschließlich telefonisch unter 05525/959 90 64 oder per Mail an info@kloster-walkenried.de vorgenommen werden. Die Zeitfenster für einen Museumsbesuch können der Website entnommen werden. Das Museum darf ausschließlich mit einer FFP2-Maske oder einer OP-Maske betreten werden, die gültigen Abstandsregeln müssen eingehalten werden und der Aufenthalt im Museum ist auf eine Stunde begrenzt. Wenn vorab schon auf der Website des Museums das Kontaktdaten-Blatt heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht wird, spart dies beim Einlass Zeit. An den Wochenenden werden außerdem, ebenfalls ausschließlich mit Voranmeldung, wieder die Outdoor-Führungen über die Klosteranlage mit der eindrucksvolle Kirchenruine angeboten. Abstand halten und Maske tragen gilt auch hier.

Sowohl im Museum als auch bei den Outdoor-Führungen ist nur eine begrenzte Personenanzahl zulässig. Auch für Outdoor-Führungen ist eine Voranmeldung mindestens einen Tag vorher notwendig.

Ab dem 17. März finden die Führungen wöchentlich samstags und sonntags statt, Beginn ist jeweils um 10.45 Uhr und 13.45 Uhr, Dauer ca. eine Stunde. Die Teilnahme kostet acht, ermäßigt sechs Euro und ist nur mit einem medizinischen Mund-Nasenschutz und unter Beachtung aller Hygienevorgaben und Abstandsregelungen möglich.