Eichsfelder singt online zusammen mit Jon Bon Jovi

„Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt Musiker André Busse aus dem Duderstädter Ortsteil Mingerode. Der Eichsfelder hat gemeinsam mit Jon Bon Jovi einen Song gesungen und eine Strophe zum Text beigesteuert. Der amerikanische Rockstar hatte online dazu aufgerufen, gemeinsam mit ihm zu musizieren. Thema: das Leben in der Corona-Krise.

Das Video von Jon Bon Jovi featuring André mit dem Song „Do what you can“ ist erfolgreich gestartet. Nach einer Woche haben mehr als 40.000 Menschen den Clip gesehen. Weit mehr als 100 hinterließen positive Kommentare – in Englisch, Französisch, Spanisch und sogar Japanisch. Rund 1.700 Daumen hoch gab es und nur wenige nach unten. „Das ist unglaublich“, ist Busse von der Resonanz begeistert.

„Ich habe Jons Aufruf morgens gesehen“, erzählt der Musiker aus Mingerode, der in den Bands The Jenglers und Jukebox Sixx spielt. Erst fünf Stunden zuvor hatte der Rockstar am 23. März sein Video online gestellt hatte. „Es sind schwierige Zeiten, die wir gerade erleben“, sprach Jon Bon Jovi auf einem Hocker in seinem Studio sitzend in die Kamera, die Arme locker über einer Gitarre verschränkt. Eine Sache sei aber sicher: „Wir werden das überstehen.“ Deshalb habe er sich mit seiner Gitarre hingesetzt und das getan, was er am besten könne: versucht, die Situation in Worte zu fassen – „für Euch“.

Die Idee zum Aufruf

„Hier ist meine Idee: Wir schreiben diesen Song zusammen“, forderte Jon Bon Jovi zum Mitmachen auf. Er gebe die erste Strophe und den Chorus vor, spiele dann für die zweite Strophe weiter. „Und Du erzählst mir Deine Geschichte. Erzähl mir was Du durchmachst, erzähl vom Highschool-Abschluss, der gecancelt wurde, erzähl von Deinem Baby, was kommt, erzähl von Deinem verlorenen Gehaltsscheck, erzähl von Deiner Angst.“

„Sing Deinen Song, Du und ich zusammen“, forderte Bon Jovi noch einmal zum Mitmachen auf. „Das ist eine coole Sache“, sagte sich André Busse und reagierte schnell. „Ich habe gewusst, dass ich schnell sein muss. In der späteren Flut hätte ich nichts mehr hochladen müssen.“ Und er hatte recht: Mittlerweile sind rund 8.000 Strophen in den Kommentaren eingegangen und zahlreiche Videos hochgeladen. Er schrieb seine Strophe. Dann schaltete er die Kamera an, nahm seine Gitarre und spielte und sang im Split Screen gemeinsam mit seinem Idol.

Singen über den Alltag währen der Corona-Krise

„Heute Nacht schlossen sie die Grenzen und sie machten die Schulen zu“, startet Jon Bon Jovi in die erste Strophe. In kleinen Städten würden die Bürgersteige hochgeklappt, nichts sei wie es war, aber die Menschen würden es überstehen.

Es folgt der Chorus: „If you can’t do what you do, you do what you can“ (Wenn Du nicht das tun kannst, was Du tust, tu, was Du kannst). Die Zeile sei ihm beim Abwasch in einem seiner Soul-Kitchen-Restaurants in New Jersey eingefallen, erzählte er in einem Interview.

In seiner Strophe gibt André Busse ebenfalls eine Beschreibung der aktuellen Situation in der Corona-Krise. „Ich singe davon, was gerade passiert.“

Das Leben wird heruntergefahren

Das Leben werde ohne Kompromisse heruntergefahren. Es sei aber kein einsamer Kampf, sondern von allen gemeinsam. „Es gibt viele Einschränkungen, aber lasst uns an die Regeln halten, für die Alten und die Jungen, für mich und für Dich.“ Der Song endet dann mit einem gemeinsam gesungenen Chorus.

„Ich bin gespannt, was passiert“, sagt Busse. Es sei ja kein Contest. Der Rockstar habe den Menschen mit dem Lied Mut machen wollen. Es sei typisch für Bon Jovi, dass seine Songs eine gute Nachricht beinhalten, in dem Fall „Wir kommen da gemeinsam durch“.

„Auch wenn es nur virtuell ist, ist das ein wahrgewordener Traum für mich“, erklärt der Eichsfelder. „Denn wer kann schon von sich behaupten, mit seinem größten musikalischen Helden auf eine Art gemeinsam singen, spielen und schreiben zu können. Wahnsinn, was durch die Technik heute möglich ist.“

Das Video ist online unter https://youtu.be/qybWyx3oZCk zu finden.