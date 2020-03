Skiffle-Festival: Stück Osteroder Musikgeschichte kehrt zurück

Hinter der erfolgreichen Organisation von Kulturevents verbirgt sich in der Regel ein Geflecht der Zusammenarbeit verschiedenster Vereine, Musiker und engagierter Leute. Das gemeinsame Ziehen am gleichen Strang zur Förderung der Kulturszene in Osterode hat sich in den vergangenen Jahren zum Leitmotiv des Vereins Kulturschmiede Osterode entwickelt und ermöglicht es dem Verein, eine Vielzahl von diversen Kulturveranstaltungen über das Jahr hinweg zu veranstalten. Oftmals ist die Kulturschmiede der Nährboden für von außen herangetragene Ideen, die durch Zusammenarbeit und das starke junge Engagement zu neuen Kulturevents führen.

Die neueste Umsetzung einer Idee gelingt in diesem März in Förste mit der Wiederbelebung eines Stücks alter Osteroder Musikgeschichte. In Zusammenarbeit mit der lokalen Band The President‘s Men veranstaltet die Kulturschmiede am 14. März im Saal der Gaststätte Zum Schwarzen Bären das 8. Förster Skiffle Festival. Darauf macht der Verein in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Erstes Festival 1983

Die Geschichte des Festivals begann im Jahr 1983, als das erste Förster Skiffle Festival von der damaligen Band „Black Bear Skiffle Company“ zusammen mit dem damaligen Besitzer der Förster Gaststätte Zum Schwarzen Bären organisiert wurde. Das musikalische Repertoire reichte von Skiffle über Dixi bis Bluegrass und während die Jugend des Dorfes die Idee und die Organisation stellte, standen die Väter der Musiker hinter der Theke.

Vom Erfolg getragen wurden die Skiffle-Festivals schnell wiederholt. Der Ruf eilte den Veranstaltungen voraus und sie wurden in lokalen Gefilden legendär, sodass sich stets um die 500 Leute im Saal der Gaststätte im Sinne der Musik versammelten. Es ist der Kern der Zusammenarbeit im Dorf, die das Festival in den 1980ern ermöglichte und der gleiche Kern, der heute die Kulturschmiede und seine Events vereint. Durch die gleiche Basis war der Weg von der Idee der Wiederbelebung des Stücks Osteroder Musikgeschichte hin zum Konzert im März ein kurzer. 31 Jahre nach dem letzten Festival kommt es nun am 14. März zum Revival an der alten Wirkungsstätte. Und wie die Zeit so spielt, konnten unter anderem zwei Bands gewonnen werden, die schon beim 1. Förster Skiffle Festival auf der Bühne standen.

Was wird die Besucher des 8. Förster Skiffle Festivals erwarten? Eine ordentliche Portion Nostalgie und musikalische Bandbreite von Skiffle bis hin zu jungem Acoustic-Pop. Neben dem Revival der Gründerband Black Bear Skiffle Company treten der Singer-/Songwriter Eddy, die Irish Folk Band The President’s Men und The Wagonwheels aus Göttingen auf, die neben eigenen Liedern eine Auswahl aktueller Chart-Cover in erfrischenden akustischen Kompositionen mitbringen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch davor soll das Festival ein Zeichen dafür sein, dass Jung und Alt zusammen feiern und sich zusammen engagieren können.

Die Fortführung der Konzertreihe zeigt, dass die Osteroder Musikszene damals wie heute lebt und floriert, freut sich der Verein. Die Kulturschmiede Osterode freut sich zudem darauf, viele Besucher zu diesem besonderen Abend zu begrüßen.

Das Festival findet am Samstag, 14. März, im Gasthaus Zum Schwarzen Bären statt. Einlass ist um 19 Uhr. Karten für das Konzert sind aktuell im Vorverkauf für acht Euro in Osterode im Musikhaus Funke und im Pizzahaus Förste sowie in der Gaststätte Zum Schwarzen Bären in Förste und an der Abendkasse für zehn Euro erhältlich.