Am 2. Februar 2020 in der Osteroder Stadthalle.

Osterode. Der Harz Kurier verlost 5x2 Karten für das Konzert der Black Gospel Angels am 2. Februar in der Stadthalle Osterode.

Die Black Gospel Angels kommen in Osteroder Stadthalle

Am 2. Februar gastieren die Black Gospel Angels, die von Rose Watson und Queen Yahna angeführt werden, um 18 Uhr in der Osteroder Stadthalle. „Die Black Gospel Angels bilden einen der besten Gospel-Chöre der Welt“, erklären die Veranstalter und betonen, dass die Sänger bereits seit Jahren ein Millionenpublikum begeistern.

„Was diesen Chor so besonders und einzigartig macht, sind die a-Cappella-Lieder in unnachahmlichen Arrangements mit dem warmen harmonischen Blending der Stimmen“, heißt es weiter.

Mal nachdenkliches Insichgehen mit leisen Klängen, mal kräftiges und lautes Fürbitten inklusive rhythmischen Klatschens – aber immer inspirierend und positiv denkend präsentieren sich die Black Gospel Angels ihrem Publikum. Ihre Gospelklassiker wirken durch Einflüsse aus den Musikrichtungen Jazz, Soul, Blues oder R’n’B immer modern.

Weltbekannte Songs wie „Oh Happy Day“, „Kumbayah“ oder „Whole World In His Hand“ erhalten bei den Black Gospel Angels eine unverwechselbare Handschrift. Dafür sind zwei Frauen verantwortlich, die den Ton angeben: Rose Watson hat den Chor gegründet und führt bis heute Regie bei allen Auftritten. Queen Yahna ist bereits heute eine Legende der spirituellen Musik und verleiht dem Chor mit ihrer gewaltigen Stimme eine ganz eigene Note.

„Aber nicht nur die beiden Stars überzeugen bei den Black Gospel Angels, auch die anderen Mitglieder des Chores verfügen über grandiose Stimmen, die ihren Zuhörern so nahe gehen, dass sie bis ins Innerste erwärmen“, versprechen die Veranstalter. Die wohlig-warmen Stimmen gingen demnach auf unverwechselbare Art direkt unter die Haut. Durch die christliche afroamerikanische Stilrichtung, deren Texte auf dem alten und neuen Testament beruhen, würden die Konzerte zu abwechslungsreichen und intensiven Erlebnissen.

Karten zu kaufen gibt es im Harzkurier-Service-Center. 5x2 Karten zu gewinnen gibt es zudem in unserer Online-Verlosung unter der Adresse www.harzkurier.de/gewinnspiele. Die Verlosung endet am 14. Januar. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.