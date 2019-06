Manuela Inusa liest am Freitag bei Vernissage in Bad Lauterberg

Die Verantwortlichen der Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg laden am kommenden Freitag, 21. Juni, zu ihrer nächsten großen und gleichzeitig zu einer Premieren-Veranstaltung in die Räume der Buchhandlung ein: Bestseller-Autorin Manuela Inusa liest ab 18.45 Uhr aus ihrem neuesten Werk „Die kleine Straße der großen Herzen“. Zeitgleich dazu stellt die regional bekannte Künstlerin Nathalie Reinholz in einer begleitenden Vernissage ihre Werke aus.

Manuela Inusa wurde 1981 in Hamburg geboren und wollte schon als Kind Autorin werden. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag sagte sich die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin: „Jetzt oder nie“. Nach einigen Erfolgen im Selfpublishing erscheinen ihre aktuellen Romane im Blanvalet Verlag und verzaubern ihre Leser.

Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in einem idyllischen Haus auf dem Land. In ihrer Freizeit liest sie am liebsten Thriller und reist gerne, vorzugsweise nach England und in die USA. Sie hat eine Vorliebe für englische Popmusik, Crime-Serien, Duftkerzen und Tee.

Finale der Bestsellerreihe

Mit „Die kleine Straße der großen Herzen“ veröffentlicht Inusa den sechsten Band und somit das große Finale ihrer Bestsellerreihe aus der Valerie Lane in Oxford in England, „der wohl romantischsten Straße der Welt“. Die Bücher „Der kleine Teeladen zum Glück“, „Die Chocolaterie der Träume“, „Der zauberhafte Trödelladen“, „Das wunderbare Wollparadies“ und „Der fabelhafte Geschenkeladen“ erzählen die fünf Geschichten der fünf Freundinnen und Ladenbesitzerinnen aus der britischen Valerie Lane – die jetzt mit der Veröffentlichung des sechsten Bandes am 18. Juni um „Die kleine Straße der großen Herzen“ ergänzt werden.

Zum Inhalt der Neuerscheinung: In den letzten drei Jahren ist viel passiert in der Valerie Lane. Die kleine Tochter von Laurie, der Besitzerin des Teeladens, hat ein Geschwisterchen bekommen, Chocolatière Keira hat sich getraut und Orchid ist ihrer großen Liebe gefolgt. Doch auch wenn nicht mehr alle beisammen sind und sich vieles verändert hat, herrscht doch Zufriedenheit in der kleinen Straße im Herzen Oxfords, denn nach wie vor halten alle zusammen und versuchen, Gutes zu tun. Doch dann passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hätte, und die Frauen der Valerie Lane erfüllen einer lieben alten Freundin einen großen Wunsch.

Der Eintritt zur Lesung mit Vernissage kostet 20 Euro, Einlass in die Buchhandlung Moller, Hauptstraße 133, in Bad Lauterberg ist ab 18.45 Uhr, kleine Häppchen und ein Getränk werden gereicht.