Eine unvergängliche Liebesgeschichte

Herzberg Die Central Lichtspiele in Herzberg übertragen „Romeo und Julia“ als Opernaufführung aus dem Royal Opera House in London am 11. Juni um 20.15 Uhr.

Am Dienstag, 11. Juni, um 20.15 Uhr wird das Ballett „Romeo und Julia“ live aus dem Royal Opera House in London in den Central Lichtspielen in Herzberg gezeigt. Kenneth MacMillan’s Choreographie von Shakespeares Drama mit seinen zeitlosen Pas de Deux des Liebespaares, einer expressiven Figurensprache und atemberaubenden Fechtkämpfen ist ein Klassiker des modernen Balletts.

Seit seiner Uraufführung 1965 gehört die Choreographie der bekanntesten Liebestragödie weltweit zum festen Repertoire des Royal Ballet. Die Hauptrollen werden von Matthew Ball und Yasmine Naghdi getanzt, beide Principal dancer des Royal Ballet.

In aller Welt kennt man Shakespeares unvergängliche Liebesgeschichte. Kenneth MacMillan’s „Romeo und Julia“ ist seit seiner Uraufführung durch das Royal Ballet ein Klassiker des modernen Balletts geworden. Die Choreografie fängt die Emotionen der jungen Leute ein, die sich trotz aller Hindernisse ineinander verlieben und schließlich ein tragisches Ende finden.

Jede Wiederaufnahme gibt neuen Tänzern die Möglichkeit, die todgeweihten Liebenden zu interpretieren. Die gesamte Compagnieentfaltet den farbenfrohen Trubel im Verona der Renaissance: Binnen kürzester Zeit wird ein belebter Markt zum Schauplatz eines wilden Gefechts, und die Fehde zwischen den Montagues und den Capulets endet für beide Familien in einer Tragödie.

Die Kinoübertragungen des Royal Opera House bieten dem Publikum die besten Plätze im Haus. Dazu gehören exklusive Hintergründe, Backstage-Interviews und detaillierte Nahaufnahmen der Interpreten. Das Royal Opera House feierte im Jahr 2018 das zehnjährige Bestehen seiner Kino-Live-Übertragungen, mit denen es den Weg bereitete, hochkarätige Opern- und Ballett-Aufführungen Zuschauern in der ganzen Welt nahe zu bringen. 2017/18 war mit mehr als einer Million verkaufter Tickets weltweit, davon fast 100.000 in Deutschland und Österreich, die bisher erfolgreichste Kino-Saison des Royal Opera House.

Kinosaison des Royal Opera House

Die Live-Kinoübertragungen der herausragenden Opern- und Ballettproduktionen des Royal Opera House feierten 2018 ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Saison 2017/18 war die bisher erfolgreichste Kino-Saison des Royal Opera House. Weltweit wurden mehr als eine Million Tickets verkauft. Einen großen Anteil daran hat mittlerweile der Einfluss unabhängiger Kinos. In einer internationalen Partnerschaft mit Trafalgar Releasing werden die Produktionen in bis zu 1.500 Kinos in 51 Ländern ausgestrahlt.

„Romeo und Julia“ wird am Dienstag, 11. Juni, um 20.15 Uhr live in den Central Lichtspielen in Herzberg gezeigt. Karten sind an allen Vorverkaufsstellen der Kinowelt Herzberg und im HarzKurier-Service-Center, Kornmarkt 26 in Osterode, erhältlich.