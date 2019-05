Zwei Herren servieren ihren „Tea for Two“

Das Kulturforum Bad Sachsa bietet am 10. Mai um 19 Uhr eine hochkarätige satirisch-musikalische Veranstaltung: Der bekannte Kabarettist und Satiriker Klaus Pawlowski und der Pianist Gerrit Zitterbart, beide aus Göttingen, treten in der Aula des Pädagogiums auf. Sie servieren in einem mitreißenden Auftritt „Musikalische und satirische Spezialitäten“ in ihrem Programm „Tea for Two“.

Klaus Pawlowski ist schon einige Male als Solokünstler in Bad Sachsa aufgetreten und hat dabei das Publikum zum Schmunzeln und Lachen gebracht. Der gemeinsame Auftritt mit Gerrit Zitterbart ist etwas ganz Besonderes, was in dieser Form in Bad Sachsa noch nicht präsentiert wurde. Die beiden Künstler werden sich im Laufe des Abends die thematischen Bälle zuwerfen.

Sinniert etwa Klaus Pawlowski, der regelmäßig satirische Texte für die Tageszeitung „taz“ mit Sitz in Berlin schreibt, über die Tiefen und Untiefen der Damenhandtasche, greift Zitterbart passend dazu in die Tasten. Klaus Pawlowski betrachtet so im Laufe des Programms unter anderem die Politik, die Werbung im Internet und das ganz alltägliche Leben überhaupt.

Und Zitterbart, virtuoser Pianist, der schon bei den Kreuzgang-Konzerten in Walkenried aufgetreten ist, versteht es gekonnt, auf alle Texte von Klaus Pawlowski eine musikalische Antwort zu finden. Er kommentiert zum Beispiel das ernste Thema Weltuntergang mit einer überraschenden Antwort auf dem Klavier. Gerrit Zitterbart ist Musiker durch und durch, der in Göttingen lebt und weit darüber hinaus bekannt ist. Seine musikalische Ausbildung in Hannover, Salzburg, Freiburg und Bonn und seine vielseitigen Erfahrungen lassen ihn zum idealen Partner im abwechslungsreichen Programm mit Klaus Pawlowski werden.

Das Kulturforum bittet unbedingt um telefonische Kartenreservierung unter Telefon 05523/7341 oder Bestellung per E-Mail unter info@kulturforumbadsachsa.de. Der Eintrittspreis für „Tea for Two“ beträgt 10 Euro.