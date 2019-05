Premiere: „Ada und ihre Töchter“

Am Donnerstag, dem 16. Mai, um 20 Uhr öffnet sich der Vorhang des Hoftheater Scharzfeld für eine weitere Premiere. Die Dramakomödie „Ada und ihre Töchter“ erzählt von der Hauptdarstellerin einer beliebten Vorabendserie, die die absurde Handlung des Serienlebens der Wirklichkeit vorzieht.

An sieben Terminen können Zuschauer die neue Inszenierung des Hoftheaters sehen.

Zum Inhalt

Ada schaut keine Serien, sie lebt in einer. Seit fast 30 Jahren ist sie das Gesicht der Daily Soap „Woher kommt der Donner?“ und ein gefeierter TV-Star. In ihrer Vorstellung ist das Leben eine Bühne und es zeigt immer eine Kamera auf sie. Was in die Serie passt, führt in der Realität zu Ärger. Die Drama-Queen verwandelt zum Missfallen ihrer Tochter ihr gesamtes Leben in die Glamour-Glitzer Welt des Fernsehens, wo eine gute Story alles ist. Die Frage nach Realität oder Fiktion ist da nur ein nebensächliches Detail. Dass in der Serie Zootiere entlaufen, geht Ada genau so nah wie die ungeplante Schwangerschaft ihrer wirklichen Tochter. Diese weiß längst nicht mehr, ob sie ihre Mutter noch ernst nehmen kann. Da helfen auch keine Floskeln zur Emanzipation. Die Situation ändert sich plötzlich, als Ada erfährt, dass ihr fünfter Serientod der letzte war. Wer schreibt jetzt ihr Drehbuch?

Das komödiantische Schauspiel von Noah Haidle ist das dreizehnte Theaterstück, das Regisseur Jürgen Kramer am Hoftheater Scharzfeld inszeniert. Bislang bespielten Petra Döring-Menzel und Dieter Menzel zu zweit die Bühne im Theatersaal des Hotels Harzer Hof.

In dieser Produktion erweitert sich das Ensemble um ein neues Gesicht, nämlich um Jennifer Menzel, der Tochter des Hotelier-Ehepaars. Mit Benjamin Menzel als Bühnenbildner ist das neue Stück ganz und gar eine Familienproduktion und bekommt dadurch eine ganz eigene Dynamik.

Weitere Vorstellungen am 18. Mai (20 Uhr), 19. Mai (14 Uhr), 24. Mai (20 Uhr), 31. Mai (20 Uhr), 9. Juni (20 Uhr) und 14. Juni (20 Uhr).

Karten gibt es für 16 Euro bei Kartenreservierung unter der Telefonnummer 05521/994700.