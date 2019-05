Beschwingte Musik von der Renaissance bis in die Moderne

Herzberg Die Nicolaikirche Herzberg lädt zur Tafelmusik am 11. Mai von 18 bis 20.30 Uhr in den Kirchsaal ein.

Am Samstag, dem 11. Mai, findet von 18 bis etwa 20.30 Uhr eine Tafelmusik in der Nicolaikirche in Herzberg statt. Die Veranstaltung wird nach mehrjähriger Pause wieder einmal im Kirchsaal erfolgen.

Bei der festlichen Tafelmusik wird zwischen verschiedenen Essensgängen beschwingte und leichte Musik von der Renaissance bis in die Moderne erklingen. Neben Werken für Klarinette und Klavier von dem skandinavischen Komponisten Nils Gade aus der Romantik werden von Johann Sebastian Bach eine Sonate und Tänze von Pablo de Sarasate für Violine und Begleitung erklingen. Dazu kommen noch Solo-Arien von Johann Sebastian Bach für Gesang und Instrumente.

An der Klarinette wird Daniel Ehrenfeuchter zu hören sein, an der Violine Marike Webel, als Solo-Sängerin Katrin Bick und an Flügel und Orgel Jörg Ehrenfeuchter. Abschließend erklingt Vokalmusik aus der Renaissance und dem Barock, ausgeführt von einem Gesangsensemble der Chöre des Kreiskantorats Harzer Land. Zwischen den verschiedenen Musikblöcken werden kulinarische Köstlichkeiten in stilvollem Ambiente serviert.

Für die Planung der Tafelmusik und das Essen ist eine Anmeldung erforderlich. Aufgrund begrenzter Platzzahl wird um Rückmeldung bis spätestens 5. Mai bei Kreiskantor Jörg Ehrenfeuchter unter E-Mail joerg_ehrenfeuchter@yahoo.de oder Telefon 05521-855862 gebeten. Der Eintritt ist frei. Spenden für die neue Barock-Orgel, die dieses Jahres in der Nicolaikirche eingeweiht wird, sind erbeten.