Wolfsburg. Eigentlich ist das Sommerprogramm der Autostadt noch geheim – eigentlich. Jetzt kursiert ein mögliches Line-Up in den sozialen Medien.

Erst im Laufe der Woche sollte das Programm des Festival-Sommers in der Autostadt öffentlich werden. Seit Monaten wird hinter den Kulissen geplant, aber nach Außen hin Stillschweigen bewahrt. Selbst, als die US-amerikanischen Rocker von ZZ Top auf eigene Faust einen Auftritt in Wolfsburg ankündigten, wollte man das in der Autostadt nicht bestätigen.

Doch seit Samstag kursiert nun ein Flyer in den sozialen Medien: Auf pinkem Hintergrund mit sommerlicher Anmutung werden 28 Konzerte für Juni und Juli in der Autostadt angekündigt, unter dem Namen „Autostadt Sommer 2024“. Auf zwei Bühnen, der Porsche Bühne und der Lagune Stage, treten demnach namhafte Künstlerinnen und Künstler auf.

Sommerfestival in der Autostadt: Kommen auch Katie Melua und Status Quo nach Wolfsburg?

Sollte der Flyer echt und das Programm auf diesem Wege vorzeitig „geleakt“, also versehentlich öffentlich gemacht worden sein, treten in diesem Sommer unter anderem James Blunt (4. August) und Scooter (17. Juli) auf. Auch Acts wie Status Quo, Silbermond, Katie Melua, Juli oder Jan Delay sind laut dem Flyer mit dabei. Das Foto, das vor allem über Whatsapp verbreitet wurde, zeigt offenbar einen abfotografierten Bildschirm. Inwieweit das Programm echt ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Eine Antwort der Autostadt auf eine Anfrage unserer Redaktion steht noch aus.

Dieses Programm für das Autostadt-Sommerfestival kursiert in den sozialen Medien. Ob es echt ist, steht noch nicht fest. © FMN | Screenshot

Im vergangenen Jahr traten beim Sommerfestival der Autostadt internationale Bands wie die Hollywood Vampires mit Alice Cooper und Johnny Depp auf, auch Clueso oder Die Fantastischen Vier gaben sich die Ehre. Der Ansturm auf die Tickets war groß – so groß, dass es für manche Konzerte Extra-Kontingente gab, die zu einem späteren Zeitpunkt des Vorverkaufs frei gegeben wurden. Das offizielle Programm für 2024 soll in der kommenden Woche bekannt werden.

