Wolfsburg. Der TC Wolfsburg 2012 befindet sich in finanzieller Schieflage. Dem Tennis-Traditionsstandort an der Röntgenstraße droht das Aus.

Wo einst internationale Tennisstars ihre Visitenkarte abgaben, geht aktuell wieder der Insolvenzverwalter ein und aus. Der an der Röntgenstraße ansässige TC Wolfsburg 2012 hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Bereits den renommierten Vorgängerverein TC Grün-Gold hatte im Mai 2012 dieses Schicksal ereilt.

Auf Anfrage unserer Zeitung waren weder Vorsitzender Klaus Brehmer noch Schatzmeister Bix Penner aus privaten Gründen in der Lage, Auskunft zu geben. Der 2. Vorsitzende Kristian Ehinger war telefonisch nicht zu erreichen. Das Antworten übernahm jedoch die Kanzlei WillmerKöster, die auch am Standort Braunschweig vertreten und auf Insolvenzrecht spezialisiert ist. Der für sie arbeitende Rechtsanwalt Martin Gehlen wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Der TC Wolfsburg 2012 trat Ende April den Gang aufs Amtsgericht an

Das schreibt die Kanzlei in einer Pressemitteilung auf ihrer Homepage (www.willmerkoester.de). Darin heißt es, dass der TC Wolfsburg 2012 bereits Ende April beim zuständigen Amtsgericht Wolfsburg den Antrag gestellt hatte. Grund: „Der Tennisclub Wolfsburg 2012 e.V. sieht sich seit längerer Zeit, wie viele Sportvereine, mit rückläufigen Mitgliederzahlen konfrontiert. In Kombination mit gestiegenen Betriebskosten hat dies zu einer finanziellen Schieflage (…) geführt.“

Laut Pressemitteilung müssten sich die Mitglieder erst einmal keine Sorgen um die Ausübung ihres Sports machen. „Der laufende Spielbetrieb auf den bisher genutzten drei Tennisplätzen und das gastronomische Angebot des Tennisclubs auf der Anlage sind bis auf Weiteres gesichert“, schreibt die Kanzlei weiter. Im Zuge der Bestandsaufnahme seien „die entsprechenden Voraussetzungen zur Fortführung des Spielbetriebs in den Sommermonaten geschaffen worden“.

Bereits der Vorgängerverein TC Grün-Gold Wolfsburg war einst insolvent

Wie hoch das finanzielle Defizit ist, bleibt vorerst offen. Auch, wie es mittel- und langfristig weitergeht. Nachfragen dazu blockte die Kanzlei ab. Allerdings hätten bereits „erste potenzielle Investoren ihr Interesse für eine Weiter- oder Umnutzung der bestehen Tennisplatzflächen auf dem rund 8.000 Quadratmeter großen Vereinsgelände signalisiert“.

Ganz am Anfang seiner Tennisprofi-Karriere nahm Nicolas Kiefer (hier ein Bild aus dem Jahr 1997) einmal auch am ATP-Challenger in Wolfsburg teil. Das war 1995, als er in Runde 2 ausschied. © picture-alliance / dpa | Harry_Melchert

Die jüngste Jahreshauptversammlung des TC Wolfsburg 2012 am 22. April 2024 dürfte keine erfreuliche für die Vereinsvorstände und -mitglieder gewesen sein. Manche von ihnen erlebten schon zum zweiten Mal eine Pleite mit. Die Vorstandsmitglieder Penner und Ehinger gehörten bereits dem Vorstand des Vorgängervereins TC Grün-Gold von 1949 an, als dieser 2012 ein Insolvenzverfahren eröffnete und in der Folge von der Bildfläche verschwand.

Wolfsburgs ehemaliger Tennisklub Nummer 1 hatte einst mehr als 600 Mitglieder

Wie unsere Zeitung seinerzeit berichtete, drückten den Klub damals 450.000 Euro Bankschulden. 380.000 Euro davon waren Kreditverpflichtungen, die „angeblich zum Großteil aus Kosten für den Bau der Drei-Feld-Halle im Jahr 1992 und für folgende Umbau- und Sanierungsmaßnahmen“ resultierten, hieß es seinerzeit in einem WN-Artikel. Im Jahr 2012 hatte der TC Grün-Gold noch mehr als 280 Mitglieder. Zu früheren Spitzenzeiten waren sogar mehr als 600 im Klub aktiv gewesen. 2024 waren es zu Jahresbeginn noch 69, nach Auskunft der Kanzlei WillmerKöster zuletzt gar nur noch 63.

Der TC Grün-Gold war jahrzehntelang das Tennis-Aushängeschild der VW-Stadt gewesen. Der schöne, aber in die Jahre gekommene Klubhaus-Rundbau auf dem Gelände zeugt von besseren Zeiten. Sportlicher Höhepunkt des Vereins war die Ausrichtung des „Volkswagen ATP Challenger“. Dieses internationale Hallen-Tennisturnier für Herrenspieler fand zwischen 1993 und 2012 insgesamt 19-mal auf der Anlage an der Röntgenstraße statt. Bei dieser Serie der ATP, der Vereinigung der männlichen Tennisprofis, haben Spieler außerhalb der Top 100 der Weltrangliste die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Top-Talente, aber auch erfahrene Spieler, die zum Beispiel aus Verletzungsgründen im Ranking abgerutscht waren, geben sich bei Challenger-Turnieren ein Stelldichein. 2007 erhielt die Wolfsburger Veranstaltung die Auszeichnung „Bestes internationales Turnier der German Masters Series“.

Safin und Kiefer schlugen einst beim ATP-Challenger in Wolfsburg auf

Top-10-Spieler wie Marat Safin (Russland/höchstes Karriere-Ranking: Nummer 1), Nicolas Kiefer (Nummer 4), Rainer Schüttler (beide Deutschland/Nummer 5) und Thomas Johansson (Schweden/Nummer 7) begeisterten die Zuschauer.

Von solchem Glanz ist der in die Schieflage geratene Nachfolge-Verein nun meilenweit entfernt. Das letzte ATP-Challenger in Wolfsburg fand 2012 kurz vor dem Aus des TC Grün-Gold und der Neugründung als TC Wolfsburg 2012 statt. In der Folge wurde nur noch auf erst vier, dann drei der ehemals mehr als zwölf Außenplätze und in den Hallen an der Röntgenstraße Tennis gespielt. Das andere, westlich gelegene Gelände ging an die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg über. Deren zwischenzeitliche Pläne, dort Wohnhäuser zu bauen, kam ebenso nicht zur Umsetzung wie zuvor schon die Idee der Wolfsburg AG, ein Gesundheitsland für VW zu errichten. Und was folgt nun?

