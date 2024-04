Braunschweig. Heute Abend findet in der Volkswagen-Halle das zweite Springside-Festival statt. Noch gibt es Karten. Was die Zuschauer erwartet.

In der Volkswagen-Halle in Braunschweig steigt heute Abend zum zweiten Mal das Springside-Festival. Vier Acts werden von 20 Uhr bis Mitternacht auf der Bühne stehen und ihre bekannten Chart-Hits präsentieren. Um 18 Uhr öffnen sich die Türen der Halle. Das wird den Zuschauern geboten.

Auch interessant

Springside-Festival: Star-DJ Lost Frequencies im Interview Von Florian Arnold

Die beiden DJs Lost Frequencies und Fritz Kalkbrenner sowie Kamrad und Ásdís aus Island gehören zum Line-Up. Lost Frequencies ist gebürtiger Belgier und schaffte seinen Durchbruch vor zehn Jahren mit seiner Single „Are you with me“, die in Deutschland Diamantstatus erreichte. Auch sein Song „Reality“ schaffte es hierzulande auf die 1. Das nächste dicke Ausrufezeichen setzte er dann 2021 mit „Where are you now“ und mehr als fünf Millionen Verkäufen im Jahr 2021.

Fritz Kalkbrenner spielt bei seinen Solo-Projekten mit seiner markanten Stimme und besonderen House-Beats. Ausverkaufte Hallen zeugen vom Interesse der EDM-Fans. Der größte Hit von Ásdís ist knapp zwei Jahre alt. In einem Gemeinschaftsprojekt mit Glockenbach schaffte es „Dirty Dancing“ 2022 auf Rang 24 in Deutschland. Rauf und runter spielen die Radiosender die Stücke von Kamrad. „I Believe“ und „Feel alive“ sind die wohl bekanntesten.

Auch interessant

Hier gibt es noch Tickets – so viel kosten sie

Tickets gibt es noch online für 59 Euro, an der Abendkasse kosten sie 60 Euro. Sowohl Stehplätze als auch wenige Sitzplätze sind noch verfügbar. Die NDR-Morgenmoderatoren Elke Wiswedel und Jens Mahrhold führen durch die Veranstaltung, die im vergangenen Jahr ihre Premiere feierte. Damals waren Álvaro Soler, Nico Santos, Tom Gregory, Ray Dalton und Laurell in der Volkswagen-Halle zu Gast.

Auch interessant

So klappt es mit der Anreise vom Hauptbahnhof Braunschweig

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann vom Hauptbahnhof die Straßenbahnlinie 5 bis zum Europaplatz (12 Minuten Fahrzeit) oder die Buslinie 426 bis Holzhof (7 Minuten Fahrzeit) nehmen. Die Straßenbahn fährt alle 15 Minuten, der Bus alle 30 Minuten.