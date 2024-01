Braunschweig. Fritz Kalkbrenner und Lost Frequencies sind die Zugpferde für das Musik-Event. Am 6. April wird die VW-Halle zum Dancefloor.

Nach der umjubelten Premiere in diesem Jahr wird es am Samstag, 6. April, eine weitere Auflage des Springside-Festivals in der Volkswagen-Halle Braunschweig geben. Die Applaus-Kulturproduktionen haben als Veranstalter jetzt die ersten Künstler veröffentlicht: Die DJs Lost Frequencies und Fritz Kalkbrenner werden auftreten.

Alvaro Soler gehörte zu den Top-Acts des diesjährigen Springside-Festivals. © Applaus | Rüdiger Knuth

Der 30-jährige DJ Lost Frequencies aus Belgien kann im kommenden Jahr auf 10 Jahre „Are you with me“ zurückblicken. Der Song verhalf ihm 2014 zum Durchbruch. Mehr als vier Millionen Mal ist das Stück verkauft worden, in Deutschland erreichte es Diamant-Status, in Belgien und England Mehrfach-Platin. Erfolgreich war auch seine Folge-Single „Reality“, die in Deutschland Dreifachgold und in Belgien sogar Vierfachplatin holte.

„Where are you now“ mit Calum Scott aus dem Jahr 2021 brachte ihm überdies Mehrfachplatin in verschiedenen Ländern. Mit fast fünf Millionen Verkäufen ist es das meistverkaufte Stück des Produzenten. Auf den einschlägigen Plattformen sind seine Stücke bereits mehr als vier Milliarden Mal gestreamt worden.

Fritz Kalkbrenner, der 42-jährige Produzent aus Berlin feierte 2008 gemeinsam mit seinem älteren Bruder Paul 2008 den Durchbruch mit „Sky and Sand“. 2014 folgte die ebenfalls vergoldete Nummer „Back Home“. Sein bisher letztes Album „True Colours“ erschien 2020, seine Folgetour war restlos ausverkauft.

Fritz Kalkbrenner steht am 6. April auch in Braunschweig auf der Bühne. © dpa | Jörg Carstensen

Vierstündiges Veranstaltungsprogramm am 6. April 2024

Das NDR2-Morgen-Team Elke Wiswedel und Jens Mahrhold wird als Gastgeber durch die Veranstaltung führen, die um 20 Uhr startet (Einlass ab 18 Uhr), Veranstaltungsende ist für Mitternacht vorgesehen. Hauptsponsor der Veranstaltung ist VW Financial Services. Karten gibt es unter anderem bei der Konzertkasse, online und an den bekannten Verkaufsstellen, sowie bei anderen bekannten Ticketanbietern.

Elke Wiswedel und Jens Mahrhold führen auch durch das Springside-Festival 2024. © Applaus | Rüdiger Knuth

In diesem Jahr feierte das Springside-Festival am 1. April vor 4500 Zuschauern Premiere. Zu den Top-Acts zählten Nico Santos und Alvaro Soler, außerdem mit dabei: Tom Gregory, Ray Dalton und Laurell.