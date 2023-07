Sommerfestival der Autostadt startet: Das müssen Sie wissen

Wolfsburg Für welche Shows es noch Karten gibt, wo man parken kann, was an konzertfreien Tagen läuft - und was kurzfristig noch gehen könnte.

Max Giesinger eröffnet am Freitag, 7. Juli, die Serie der Sommer-Konzerte in der Autostadt. Seine Show ist bereits ausverkauft. Rund 8000 Fans werden erwartet.

Entspannung und Lounge-Musik in Strandbars und auf der schwimmenden Insel „Cool Summer Island“, Kraxeln, Rutschen und Toben für Kinder und Junggebliebene an Klettertürmen und auf dem Spielplatz mit aufblasbaren Attraktionen, Bootstouren, Workshops, Bildungsangebote und an den Wochenden Gastspiele deutscher und internationaler Popstars: Am Freitag, 7. Juli, startet das Sommerfestival der Autostadt in Wolfsburg.

Deutschpop-Star Max Giesinger eröffnet abends um 19 Uhr den Konzertreigen auf der großen Lagunenbühne. Seine Show ist bereits ausverkauft, wie viele der insgesamt 22 Konzerte bis zum 20. August auf der Lagunen- und der kleineren Porschebühne. An einigen Tagen kann man zum Festivalticket-Einheitspreis von 25 Euro gleich zwei Künstler nacheinander erleben, beispielsweise am Samstag, 29. Juli: Um 16 Uhr spielt Songschreiber Gregor Meyle auf der Porsche-Bühne, um 19 Uhr zelebrieren die ESC-Teilnehmer Lord of the Lost ihren Glam-Metal auf der Lagunenbühne.

Für diese Konzerte gibt es noch Karten

Für diesen Festivaltag gibt es noch Karten, ebenso für die Festivaltage mit folgenden Shows: No Angels am 15. Juli, Tina Dico und Clueso am 5. August, Marius Neset und Calum Scott am 12. August. Die 25-Euro-Festivaltickets können online über autostadt.de, direkt in der Autostadt, aber auch über die Konzertkasse und andere Vorverkaufsstellen erworben werden. Autostadt-Jahreskarteninhaber zahlen lediglich 10 Euro - und an Festivaltagen ohne Konzerte gar nichts.

Für alle anderen Besucher ab 17 Jahren gilt der Einheitspreis von 25 Euro auch an konzertfreien Festivaltagen, dann allerdings mit 3 Euro Verzehrbon. Kinder und Jugendliche zahlen dann 10 Euro. 10 Euro kostet auch das Abendticket ab 17 Uhr. Für Familien gibt es weitere Vergünstigungen.

Die Show der US-Rocker Hollywood Vampires um Johnny Depp (links) und Alice Cooper am 23. Juli ist bereits ausverkauft. Restkarten können laut Autostadt aber noch kurzfristig auf den Markt kommen. Foto: Andreas Arnold / dpa

Für ausverkaufte Shows können kurzfristig noch Restkarten frei werden

Für derzeit bereits ausverkaufte Konzerttage wie die mit den Hollywood Vampires (23. Juli), Sarah Connor (28. Juli), Eros Ramazotti (30. Juli), Johannes Oerding (5. August), Lea (18. August) oder Die Fantastischen Vier (20. August) können laut Autostadt jeweils kurz vor dem Veranstaltungstag noch einige Restkarten frei werden. Infos dazu gebe es dann aktuell auf der Autostadt-Homepage und über die sozialen Medien.

Parkmöglichkeiten gibt es direkt am Gelände der Autostadt, am benachbarten Stadion des VfL Wolfsburg sowie weiter nördlich im Parkhaus am Tor Ost des VW-Geländes. Da an vielen Festivaltagen bis zu 8000 Besucher erwartet werden, ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ratsam - insbesondere am 4., 18. und 20. August, wenn die Parkplätze am Stadion und am Tor Ost nicht zur Verfügung stehen. Als Alternative gibt es dann laut Autostadt aber Parkmöglichkeiten am Designer Outlet.