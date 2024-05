Walkenried. Blitzeinschlag im Südharz? Ein Feuer bricht nahe einem beliebten Badeteich aus, die Feuerwehr Walkenried reagiert aber prompt.

Für keinen kompletten Waldbrand, aber dennoch für ein Feuer und damit einen Einsatz der Feuerwehr Walkenried hat vermutlich ein Gewitter am Abend des 25. Mai gesorgt. Gegen 19.49 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus dem Klosterort seitens der Leitstelle in Göttingen zu einem brennenden Baumstamm in der Nähe des Parkplatzes Priorteich an der L604 gerufen.

Vermutlich ein Gewitter hat für einen Einsatz der Feuerwehr Walkenried im Südharz gesorgt: Ein Blitz hat einen Baumstamm in Brand gesetzt. © Feuerwehr Walkenried | Feuerwehr Walkenried

Die Mitglieder der Walkenrieder Wehr waren schnell vor Ort und konnten den Brand auch ebenso schnell löschen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die ebenfalls alarmierte Polizei übergeben.

