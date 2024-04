Gifhorn. Der Aldi-Großbrand an der Adam-Riese-Straße ist unter Kontrolle. Es gibt weiterhin Ansagen über Warn-Apps. Der Unterricht in der Nähe fällt aus.

Der Aldi-Markt an der Adam-Riese-Straße im Südwesten Gifhorns steht am Dienstagmorgen in Vollbrand. Eine dunkle Rauchwolke zieht über die Stadt, immer wieder gab es in der Früh Knallgeräusche an der Brandstelle. Das Feuer zündete schnell durch, das Dach stürzte ein – das Gebäude ist nicht mehr zu retten. Der Landkreis Gifhorn meldete gegen 7.50 Uhr, dass das Feuer mittlerweile unter Kontrolle sei.

Über die Warn-Apps Nina und Katwarn warnt die Einsatzleitstelle des Landkreises Gifhorn die Bevölkerung der Stadt Gifhorn weiterhin vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag: „Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume.“ Türen und Fenster sollen geschlossen und Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. „Informieren Sie bei Bedarf Ihre Nachbarn.“ Und: „Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei frei.“

Die Feuerwehr ist seit etwa 5.30 Uhr im Einsatz, schnell wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Derzeit sind Feuerwehrleute aus Gifhorn, Gamsen, Neubokel, Wilsche und Kästorf vor Ort. „Es sind aktuell 105 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Unterstützung mehrerer Polizeistreifen und einem Rettungswagen im Einsatz“, informierte Sprecher Bjarne Wegmeyer um 7.15 Uhr. Einsatzleiter ist Stadtbrandmeister Matthias Küllmer – unterstützt von Gifhorns Ortsbrandmeister Uwe Michel. Zunächst löschten die Feuerwehrleute per Drehleiter aus sicherer Entfernung, nun auch mit mehreren C-Rohren vom Parkplatz aus.

Laut dem Stadtbrandmeister hat der Brand offenbar im Inneren des Discounters seinen Ursprung gehabt. Der Discounter öffnet normalerweise um 7 Uhr, war noch geschlossen.

Unterricht an benachbarter Adam-Riese-Schule fällt am Dienstag aus

Umstehende Gebäude im Gewerbegebiet an der Adam-Riese-Straße konnten geschützt werden, Autos an der Gebäuderückseite wurden weggeschoben. Der II. Koppelweg bleibt für den Verkehr gesperrt.

An der benachbarten Adam-Riese-Grundschule wird es am Dienstag keinen Unterricht geben – das bestätigte der Bürgermeister unserer Redaktion. Und: Betroffen sind auch die Außenstelle der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule sowie der Kindergarten Arche. Die Leitungen informieren die Eltern und organisieren Notbetreuungen in Ausweichstandorten. Grund für den Schulausfall ist die Raucheinwirkung und teilweise auch der Aschestaub auf dem Gelände. Die Hausmeister prüfen, was gereinigt werden muss. Die Entscheidung des Bürgermeisters Matthias Nerlich fiel in Absprache mit den Fachbereichen Schule und Ordnung.

Schon vor etwa einem Jahr brannte ein Aldi in Gifhorn-Gamsen

Das Feuer erinnert an den Aldi-Brand am 11. Juni 2023 in Gamsen. Bis heute gibt es dort einen Zeltverkauf. Der Wiederaufbau ist offen. Das Gebäude in Gamsen ähnelt in der Bauweise der des Gifhorner Aldi-Marktes.

