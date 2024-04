Wolfsburg. Der VW-Themenpark baut die Stadtbrücke um, die die Wolfsburger City mit der Autostadt verbindet. Die Holz-Optik ist schon erkennbar.

Vor gut zwei Monaten hat die Autostadt die Stadtbrücke zur Langzeit-Baustelle gemacht. Die Mittellandkanal-Überführung, die den Themenpark von Volkswagen seit dessen Eröffnung im Jahr 2000 mit der Wolfsburger Innenstadt verbindet, wird nach knapp 25 Jahren modernisiert. Die Laufbänder, die die Autostadt als Konsequenz aus dem verhängnisvollen Unfall eines Kleinkinds 2023 für immer abgeschaltet hatte, sind demontiert. Stattdessen soll eine chillige Zone entstehen. Es hat sich schon einiges getan. Und eine beispielhafte Visualisierung zeigt Details.

Am 5. Februar waren auf der Stadtbrücke die Bauarbeiter angerückt, um den zeitgemäßen Umbau der zweiteiligen Überführung mit der markanten Überdachung anzupacken; am 8. Januar hatte die Stadt die Baugenehmigung erteilt. Damit wird nun das Realität, was die Autostadt schon kurz nach dem dramatischen Unglücksfall im Januar 2023 angekündigt hatte, als ein kleiner Junge mit seinem Tretroller auf einem Laufband stürzte, seine Kapuze in die Band-Technik geriet und der Dreijährige stranguliert wurde. Einem Sicherheitsmann gelang damals die Wiederbelebung, bevor der Notarzt übernahm und das Kind ins Wolfsburger Klinikum eingeliefert wurde.

Auf dem südlichen Teil der Stadtbrücke sind die Holzplanken bereits montiert. Die Überführung ist nur halbseitig gesperrt, so dass die Autostadt weiterhin erreichbar ist. © regios24 | Darius Simka

Wolfsburger Autostadt verpasst der Stadtbrücke zeitgemäße Gestaltung

Die Autostadt habe begonnen, „die Stadtbrücke zeitgemäß, ökologisch und nachhaltig umzugestalten“, teilte Eric Felber auf Anfrage im März mit. Der Leiter von Unternehmenskommunikation und Marketing in der Autostadt berichtete: „Die ersten Überlegungen zur Umgestaltung der Stadtbrücke gab es bereits im Jahr 2021.“

Bis das Bauprojekt abgeschlossen sein wird und sich die Stadtbrücke mit ganz neuer Optik zeigt, wird es allerdings einige Zeit dauern, die Bauarbeiten werden rund eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen. „Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung im Herbst 2025 stehen umfangreiche Arbeiten an“, kündigte Felber an. Auf Hinweisschildern auf der Brücke wird die geplante Fertigstellung fürs dritte Quartal 2025 angekündigt.

Diese Visualisierung zeigt nach Angaben der Autostadt beispielhaft, wie die Stadtbrücke künftig aussehen kann, die den VW-Themenpark mit der Wolfsburger City verbindet. Bis es so weit ist, laufen aber umfangreiche Bauarbeiten. © Autostadt | BPR Dr. Schäpertöns Consult (München)

Holzbohlen statt Laufbändern auf der Stadtbrücke in Wolfsburg

Die insgesamt vier Laufbänder auf der zweiteiligen Brücke waren schon Anfang März abgebaut. „Die dadurch freiwerdende Fläche wird anschließend mit einem neuen Bodenbelag aus Holz ausgestattet“, verriet der Leiter der Autostadt-Kommunikation. Im Anschluss soll abschnittsweise die Asphaltfläche erneuert werden.

Und von der neuen Holz-Optik ist schon richtig etwas zu sehen: Auf dem südlichen Teil der Brücke, die über die Bahnstrecke führt, sind helle Holzdielen bereits komplett verlegt und montiert. Bauzaun-Elemente sichern den Bereich ab. Auf dem nördlichen Brückenabschnitt, der den Mittellandkanal überspannt, war am Dienstag ebenfalls schon ein Großteil der dicken Holzbohlen verlegt. Arbeiter waren mit dem Befesten auf der Unterkonstruktion beschäftigt.

Seit dem Unglücksfall im Januar 2023 waren die Laufbänder auf der Stadtbrücke außer Betrieb. (Archiv) © regios24 | Michael Uhmeyer

„Ihr neuer Weg in die Autostadt“, ist auf Hinweisschildern an der Baustelle zu lesen. „Entspannter, nachhaltiger und gleichmäßiger“ solle der Zugang werden. „Sitzgelegenheiten und Begrünung laden künftig zum Verweilen ein“, heißt es weiter. Und: „Durch den Rückbau der Laufbänder verringern wir unseren Energiebedarf.“

Bänke auf der neuen Brücke der VW-Autostadt laden zum Chillen ein

Die Autostadt stellte eine Visualisierung des Ingenieurbüros BPR Dr. Schäpertöns Consult aus München zur Verfügung. Diese beispielhafte Darstellung zeigt nach Angaben der Pressestelle, „wie die Stadtbrücke künftig aussehen kann“. Darauf zu sehen ist anstelle der bisherigen Laufbänder ein mit Holzbohlen in einem warmen Farbton ausgelegter Gang unter einer Glas-Überdachung. Im Stil eines Laubengangs wird der Bereich von Pflanzkästen gesäumt, aus denen an Gittern Rankpflanzen emporklettern.

Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung im Herbst 2025 stehen umfangreiche Arbeiten an. Eric Felber, Autostadt, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing

Im Weiteren sind Sitzgelegenheiten erkennbar, die zum Chillen einladen; teils sind die Bänke mit Holzbelag ausgestattet. Am Anfang des Laubengangs ist eine breite Glasplatte in den Boden eingelassen. Sie zeigt eine Autostadt-Ansicht samt dem markanten Logo.

Der Autostadt-Sprecher wies darauf hin, dass das Überqueren der Stadtbrücke während der gesamten Dauer der Bauarbeiten weiterhin möglich sei. „Die durch die Baumaßnahmen erforderlichen Teilsperrungen führen jedoch zu einer Verengung des Weges.“

