Die Erwartungen waren groß: Mit der Eröffnung eines LKW-Parkplatzes im Wolfsburger Gewerbegebiet Heinenkamp sollte endlich Schluss sein mit dem seit Jahren andauernden Ärger um Falschparkerei, Müll und Exkremente. Doch obwohl die Parkplatzanlage mit Sanitäranlagen nun seit knapp einem Dreivierteljahr in Betrieb ist, gibt‘s weiter Probleme. Jetzt werden Konsequenzen geprüft.

Der Ortsrat Hattorf/Heiligendorf kämpft schon seit Jahren gegen die Probleme, die sich aus den vielen LKW ergeben, deren Fahrer dort ihre Ruhezeiten einhalten müssen. Es gab viel Ärger – aber auch Verständnis für die Brummifahrer, weil es in Wolfsburg keine Autobahn-Rastanlage gibt.

Weiter Probleme mit LKW in Wolfsburger Gewerbegebiet

Doch als ein Investor im September 2023 im Heinenkamp II einen LKW-Parkplatz mit Sanitär- und Aufenthaltsräumen in Betrieb nahm, machten die an dem geförderten Projekt Beteiligten unmissverständlich klar, dass es für LKW-Fahrer ab sofort eine Alternative und damit keinen Anlass mehr für die Park- und Müll-Missstände gibt. Es sollte alles unternommen werden, damit im Heinenkamp endlich geordnete Zustände einkehren.

Fakt ist aber: Der Ortsrat muss sich weiter mit den Problemen herumschlagen. In der jüngsten Sitzung Mitte Mai stand das Thema unter dem Tagesordnungspunkt „Heinenkamp I und II Verkehrsproblematik“ wieder auf der Agenda. „Es gibt Probleme in beiden Teilen des Heinenkamp. Im Heinenkamp I nimmt das gerade wieder Fahrt auf“, konstatierte Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP) auf Anfrage. Er berichtete, dass Bürgerdienste-Leiter Jens Krause und Straßenbau-Leiter Oliver Iversen zu dem Thema eingeladen waren.

LKW parkten Einfahrten von Betrieb im Heinenkamp I zu

Auch eine Vertreterin eines Unternehmens im Heinenkamp I kam zu Wort. Nach Angaben der Mitarbeiterin eines Gewerbebetriebs am nördlichen Ende der Straße Brandgehaege im Heinenkamp I hätten LKW wiederholt die Hofeinfahrten zugeparkt, schilderte Meiners aus der Sitzung. Bürgerdienste-Leiter Krause habe bestätigt, dass sich LKW-Fahrer nicht an die Straßenverkehrsordnung hielten.

Zwar hat die Stadt schon vor Jahren begonnen, die Parkbuchten rund um Media Markt, Möbel Buhl, Hornbach, Kaufland und Co. mit Betonringen so zu blockieren, dass dort nur noch PKW parken können. Doch längst nicht alle Buchten sind so eingeschränkt, weshalb dort völlig legal weiterhin LKW abgestellt werden. Und: Immer noch weit verbreitet sind Brummifahrer, die ihre Sattelzüge einfach auf der Straße parken. Aus dem Grund hatte die Stadt in ihrer Machtlosigkeit zur ­– nur mäßig erfolgreichen­ – Bekämpfung dieses Problems im Heinenkamp II/Lehmkuhlenfeld XXL-Plastiksäcke platziert. Inzwischen sind die Big Packs zerschlissen.

„Die nächste Eskalationsstufe wäre, dass die Stadt für einen Tag einen Abschleppwagen bucht.“ Marco Meiners, Ortsbürgermeister von Hattorf/Heiligendorf

Stadt Wolfsburg stellt Strategie im Ortsrat Hattorf/Heiligendorf vor

Um die neuen alten Probleme mit falsch parkenden Lastern anzugehen, will die Stadt in den Spitzenzeiten Kontrollen vornehmen – und zwar zusammen mit der Polizei, die die Falschparker direkt zur Kasse bitten könne, verriet der Ortsbürgermeister. Gemeinsam solle geschaut werden, was noch unternommen werden kann. „Die nächste Eskalationsstufe wäre, dass die Stadt für einen Tag einen Abschleppwagen bucht, der auch LKW abschleppen kann.“ Der würde zwar 1000 bis 1500 Euro pro Tag kosten, die erst einmal die Verwaltung zahlen müsste. „Aber wenn man das ein- bis zweimal macht, könnte das einen Effekt haben.“ Meiners weiter: „Wir als Ortsrat haben gesagt: machen!“

Der Ortsbürgermeister hofft, dass mit den Aktionen noch mehr Brummifahrer auf den neuen LKW-Parkplatz in der Straße Klauskamp gelenkt werden. Er berichtete, dass er kürzlich mit Investor Kai Kronschnabel gesprochen habe. Aktuell laufe eine Testphase mit VW und dem Parkplatz-Betreiber. Meiners: „Die Auslastung beträgt aktuell abends wohl etwa 80 Prozent. Damit ist man schon sehr zufrieden.“

