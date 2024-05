Wolfsburg. Am 9. Juni ist Europawahl. Bereits jetzt haben rund 10.000 Wolfsburger Briefwahl beantragt. Alle wichtigen Infos dazu finden Sie hier.

Zwei Wochen vor der Europawahl haben viele Wähler in Wolfsburg ihre Stimme schon abgegeben. Der Trend zur Briefwahl setzt sich 2024 offenbar fort: Bis Donnerstag, 23. Mai, um 11 Uhr beantragten 9850 Wolfsburger Briefwahl.

„Es sieht nach einer höheren Anzahl von Briefwähler*innen aus. Bei der Europawahl 2019 waren es insgesamt etwas mehr als 10.000“, berichtet Stadt-Pressesprecher Ralf Schmidt. Vor zehn Jahren hatten erst 7950 Wolfsburger bei der Wahl des Europäischen Parlamentes die Möglichkeit der Briefwahl genutzt.

Anders als bei der Bundestagswahl 2021, als vier Reislinger drei Tage vor dem Wahlsonntag immer noch auf ihre beantragten Briefwahlunterlagen warteten, läuft bei der Europawahl 2024 nach Auskunft aus dem Rathaus bisher alles glatt. Bei der Zusendung der Wahlbenachrichtigungen habe es keine Pannen gegeben, vermeldet Ralf Schmidt. „Und auch nur eine normale Anzahl von Rückläufern.“

Die Wahlbenachrichtigungen wurden seit Montag, 6. Mai, zugestellt. An Pfingsten endete die Zustellfrist. Die letzten Briefwahlunterlagen will die Stadt Wolfsburg am Mittwoch, 5. Juni, per Post verschicken.

Wie Sie in Wolfsburg Briefwahl beantragen

Um Briefwahl zu beantragen, kann man den Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und sie an die angegebene Adresse schicken. Auch per E-Mail lassen sich die Unterlagen beantragen. Der Antrag ist unter Angabe des vollen Namens, des Geburtsdatums und der Anschrift an wahlscheine_on@stadt.wolfsburg.de zu stellen. Oder man scannt mit dem Smartphone den QR-Code auf der Vorderseite der Wahlbenachrichtigung und nutzt von dort aus die Online-Anwendung Oliwa.

34 Optionen, eine Stimme: Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann zeigt den Muster-Stimmzettel für die Europawahl 2024. © regios24 | Sebastian Priebe

Die Wahlunterlagen umfassen den Stimmzettel, einen Wahlschein mit einer eidesstattlichen Versicherung, die mit einem Datum zu versehen und zu unterschreiben ist, sowie einen Wahlbriefumschlag. Der ausgefüllte Stimmzettel und der Wahlschein kommen in den Wahlbriefumschlag, der im Inland unfrankiert abgeschickt werden kann. Die Bundeswahlleiterin empfiehlt, die Wahlunterlagen spätestens am dritten Werktag vor der Wahl abzusenden.

Wer sich bei der Wahl nicht auf die Post verlassen möchte, kann die ausgefüllten Unterlagen auch in einen der Briefkästen am Rathaus einwerfen oder sie während der regulären Öffnungszeiten im Rathaus A, Sitzungszimmer 5, abgeben. Dort befindet sich das Briefwahllokal. In jedem Fall müssen die Unterlagen pünktlich zum Ende der Europawahl am Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr im Rathaus sein.

Wer im Briefwahlbüro wählen möchte, sollte an Ausweis denken

Wer bei der Briefwahl ein wenig Wahl-Atmosphäre spüren möchte, kann die Briefwahl zudem noch bis Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr im Briefwahlbüro im Rathaus beantragen und direkt vor Ort wählen. Samt Wahl in der Wahlkabine und Einwurf des Stimmzettels in die Wahlurne. Dafür ist es nötig, ein Ausweisdokument mit Foto (nicht den Führerschein!) dabei zu haben. Übermäßig viel los ist im Briefwahllokal momentan nicht. „Es kommt zu keinen Wartezeiten“, stellt Ralf Schmidt fest.

Das Briefwahlbüro ist montags und dienstags von 8.30 bis 16.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Bei einer plötzlich nachgewiesenen Krankheit können Wolfsburger noch bis Sonnabend, 8. Juni, um 12 Uhr im Sitzungszimmer 5 Briefwahl beantragen.

