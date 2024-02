Berlin. Verdi und die Lufthansa streiten um einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal. Nun sollen Beschäftigte bundesweit streiken.

Passagiere der Lufthansa müssen sich bereits ab diesen Mittwoch erneut auf zahlreiche Flugausfälle in Deutschland einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal zu einem dreitägigen Ausstand bis Freitag aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung in dem Tarifkonflikt betreffe Beschäftigte und Auszubildende der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training, teilte Verdi am Dienstagabend mit. Beschäftigte der Lufthansa Technik Logistik und Lufthansa Technik Logistik Services würden sich je nach Standort zu unterschiedlichen Zeiten der Arbeitsniederlegung anschließen.

Welche Flughäfen konkret von dem mehrtägigen Warnstreik betroffen sind, blieb zunächst offen, auch um welche Uhrzeit der Warnstreik beginnt. Bei dem Streik in der vergangenen Woche kam es an den Lufthansa-Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart zu erheblichen Beeinträchtigungen. In Berlin wurden etwa sämtliche Flüge gestrichen. In der Mitteilung von Verdi ist lediglich davon die Rede, dass am Flughafen Hamburg am 28. Februar um 11.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll.

Streik bei der Lufthansa: Verdi erhöht Druck

Bislang hat Verdi in dem Konflikt zwei mehr als ganztägige Warnstreiks geführt, bei denen jeweils mehrere hundert Flüge ausgefallen waren. Verdi hatte zuletzt ein neues Angebot der Lufthansa nach zweitägigen Tarifverhandlungen als unzureichend abgelehnt. Dieses hatte Lufthansa nach der jüngsten Warnstreikwelle des Bodenpersonals unterbreitet. „Wir haben erneut einen großen Schritt auf Verdi zugemacht und ein neues, noch einmal verbessertes Angebot vorgelegt“, hatte Personalvorstand Michael Niggemann kürzlich mitgeteilt. Im Detail würde demnach die erste von zwei geplanten Tabellenerhöhungen um 4 Prozent von Dezember 2024 auf März dieses Jahres vorgezogen. Zudem soll die Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro schneller ausgezahlt werden.

Verdi begründete den erneuten Streik binnen einer Woche damit, dass eine Einigung vor dem Hintergrund dieses geringen Entgegenkommens in der vierten Verhandlungsrunde ausblieb. Der fünfte Verhandlungstermin soll am 13. und 14. März stattfinden. Allerdings will Verdi diesen vorziehen. „Um zu einem zügigen Tarifabschluss zu gelangen, hat die ver.di-Verhandlungsführung das Unternehmen in den vergangenen Tagen aufgefordert, noch vor dem 13. März zu weiteren Verhandlungen zusammenzukommen“, hieß es weiter. Voraussetzung dafür sei jedoch ein vorab „übermitteltes wertigeres Angebot“ der Arbeitgeber. Darauf, so verdi, sei Lufthansa bislang nicht eingegangen.

lro/juwue/dpa