Braunschweig. Beim Azubi-Speed-Dating am 12. März im Forum Medienhaus stellen sich Unternehmen aus der Region vor. Es gibt ein Iphone 15 zu gewinnen.

­Fast fertig mit der Schule? Unzufrieden im Job? Keine Lust, weiterzustudieren? Dann bietet die dritte Azubi-Messe von Funke am 12. März von 14 bis 18 Uhr im Forum Medienhaus möglicherweise eine Orientierung über den weiteren Lebensweg.

Unter dem Motto „Von Azubis für Azubis“ stellen junge Mitarbeitende und Auszubildende von rund 25 Firmen und Organisationen aus der Region interessierten Jugendlichen ihre Tätigkeiten vor. Kennenlernen kann man unter anderem Siemens, die Polizeidirektion Braunschweig, New Yorker, Kosatec, die Bundeswehr, AWO, die Stadt Braunschweig und Funke Medien Niedersachsen.

„Wo liegen meine individuellen Stärken und Interessen?“ „Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei der Bundeswehr aus?“ „Wie kann ich mich nach meiner Ausbildung bei Siemens weiterentwickeln?“ Diese Fragen und noch viele weitere werden vor Ort gerne beantwortet. Die Jugendlichen können in lockeren Gesprächen mit ihrem Wunsch-Unternehmen in Kontakt kommen.

Konzept kommt gut an

Das Konzept kam in den vergangenen Jahren gut an. Hunderte Jugendliche kamen ins Medienhaus. Julia Kollmeier, Auszubildende bei der Nibelungen Wohnbau in Braunschweig findet: „Der Austausch zwischen den Jugendlichen und aktuellen Azubis der Firmen ist meiner Meinung nach konstruktiver als mit irgendwelchen Chefs zu sprechen. Es gibt viel mehr Überschneidungen im Leben und in den Interessen.“ Außerdem, meint sie, seien solche Gespräche auf Augenhöhe möglicherweise auch ehrlicher. Das wiederum führe zu weniger falschen und letztlich enttäuschen Erwartungen – und das für beide Seiten.

Von anderen Job- und Ausbildungsmessen hebt sich das Azubi-Speed-Dating-Day von Funke neben den Gesprächen auf Augenhöhe durch seine lockere Atmosphäre und der musikalischen Begleitung ab. DJ Felix Hahnsch will mit seinem Musikmix für Stimmung sorgen. Für kühle Getränke und Snacks ist auch gesorgt. Zum ersten Mal steht ein Food Bike bereit, mit Hotdogs und Knabbereien sowie eine Candybar. Gewinnspiele mit Preisen wie dem Iphone 15 und den Apple-Airpods 3 wird es auch geben.

Wann? Dienstag, 12. März 2024, von 14 bis 18 Uhr

Wo? Forum Medienhaus der Braunschweiger Zeitung, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig

Weitere Informationen und die Online-Anmeldung gibt es unter https://www.braunschweiger-zeitung.de/azubimesse. Familie und Freunde können gerne mitgebracht werden.