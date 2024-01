Essen. Galeria Karstadt Kaufhof ist Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern. Nun hat das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt.

Seit längerem ist der Mutterkonzern Signa in Schieflage. Nun hat auch Galeria Karstadt Kaufhaus einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Warenhauskette sucht demnach einen neuen Eigentümer. Gespräche dazu sollen bereits laufen. Das Ziel sei es, das Bestehen von Galeria zu sichern. Was mit den gut 90 Filialen und den mehr als 15.000 Beschäftigten passiert, ist dennoch unklar.

Galeria-Chef Olivier van den Bossche sagte: „Galerias operativer Erfolg wird durch die Rahmenbedingungen der alten Eigentümerstruktur belastet. Wir sehen in dem heutigen Tag ausdrücklich einen Befreiungsschlag.“ Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die Insolvenzen der Signa-Gruppe schädigen Galeria massiv, behindern das laufende Geschäft und schränken durch hohe Mieten und teure Dienstleistungen die künftige Entwicklungsmöglichkeit stark ein.“

Galeria Karstadt Kaufhof: Dritte Insolvenz in nur vier Jahren

Für die Unternehmensgruppe, die aus dem Zusammenschluss von Galeria Kaufhof und Karstadt hervorging, ist es bereits die dritte Insolvenz innerhalb von vier Jahren. Großen Einfluss darauf dürften die Probleme des Eigentümers Signa gehabt haben.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Unternehmen aus der Handels- und Immobiliengruppe des österreichischen Unternehmers René Benko Insolvenz angemeldet – darunter die Signa Retail Selection AG, zu der Galeria Karstadt Kaufhof gehört. Die AG hatte Ende November angekündigt, ihr Geschäft geordnet abzuwickeln, was einen Verkauf der Warenhauskette bedeutet.

Signa hatte 200 Millionen für die Kaufhof-Sanierung eingeplant

Für deren Sanierung hatte Signa eigentlich 200 Millionen Euro zugesagt. Eine erste Zahlung war für Februar geplant. Ob es zu ihr kommt, ist derzeit unklar. Nach der vergangenen Insolvenz hatte die Kette etwa 40 Filialen schließen müssen – die letzten davon erst im Laufe dieses Monats.

Diesmal hat die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH ein Regelinsolvenzverfahren beantragt. Dabei wird vom Gericht ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Die Geschäftsführung bleibt zwar im Amt, aber alle Geschäfte bedürfen der Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters. Der muss ein Gutachten erstellen, ob die Insolvenzantragsgründe gegeben und die Kosten des Verfahrens gedeckt sind.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird das Verfahren eröffnet. Die Erstellung eines Insolvenzplans kann entweder schon jetzt durch die Geschäftsführung oder nach der Verfahrenseröffnung durch den Insolvenzverwalter erfolgen.

(fmg/dpa)