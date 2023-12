Berlin. Immobilien in Toplagen aufzuwerten oder zu bauen, ist das Geschäft der Signa-Tochter Prime. Nun ist auch diese Firma insolvent.

Erneut muss eine Tochterfirma aus dem Immobilienreich des österreichischen Milliardärs René Benko Insolvenz anmelden. Was die Pleite der Signa Prime Selection AG, die am Donnerstag ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt hat, für deutsche Städte bedeuten kann. Wichtige Fragen und Antworten.

Was ist die Signa Prime?

Zur Signa Prime gehören Geschäftsimmobilien in Toplagen, darunter der Elbtower in Hamburg, das KaDeWe in Berlin und Kaufhausimmobilien der Kette Galeria Karstadt Kaufhof. Signa Prime baut und vermietet Immobilien. Für das Einzelhandelsgeschäft der Kaufhäuser sind allerdings andere Gesellschaften zuständig.

Signa Prime besitzt laut Firmenwebseite Objekte im Wert von insgesamt 20,4 Milliarden Euro. Laut dem Jahresbericht für 2022 hatte die Signa Prime Ende des Vorjahres Verbindlichkeiten von fast 10,8 Milliarden Euro. Signa Prime schrieb im Vorjahr rund eine Milliarde Euro Verlust, nachdem der Wert der Anlageobjekte vor allem in Deutschland um etwa denselben Betrag abgewertet worden war. Den vier Vorständen der Gesellschaft wurden dennoch Prämien von insgesamt 19 Millionen Euro zugesprochen.

Warum stellt Signa Prime jetzt einen Insolvenzantrag?

„Trotz erheblicher Bemühungen in den vergangenen Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Nun gelte es, langfristige Lösungen zu finden, sagte Erhard Grossnigg, Sprecher des Vorstandes der Signa Prime Selection AG. Die Qualität des Prime-Portfolios sei hervorragend, die Entwicklungsperspektive der Development-Projekte, die in den Toplagen der deutschsprachigen Metropolen lägen, sei sehr gut.

Was bedeutet das für Bauprojekte in den deutschen Städten?

Schon Ende November hatte die Signa Holding, die Dachgesellschaft des Konzerns, Insolvenz anmelden müssen. Bereits zuvor standen die Bagger und Kräne an den zahlreichen Bauprojekten in großen deutschen Städten still. Davon betroffen waren unter anderem im Bau befindliche Objekte in Berlin und auch der Elbtower in Hamburg. Betroffene Städte arbeiten mit Signa, externen Experten und möglichen anderen Geldgebern an Lösungen, die Projekte zu erhalten und voranzubringen. Bauruinen in Toplagen will man unbedingt vermeiden.

Der Deutsche Städtetag hatte zuletzt gegenüber unserer Redaktion zudem verlangt, dass Städte nach Insolvenzen einfacher Zugriff auf zentrale Immobilien bekommen sollten. In Hamburg hatte sich der dortige Senat ein Wiederkaufsrecht in die Verträge schreiben lassen, hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) noch vor Weihnachten erklärt.

Welche Chancen auf Sanierung bestehen?

Für den Gesamtkonzern sind die Aussichten schlecht. Allein die Holding hatte im vergangenen Jahr gut 500 Millionen Euro Verlust gemacht. Insgesamt lasten Verbindlichkeiten auf der Dachgesellschaft von gut zwei Milliarden Euro. Das gesamte Geflecht aus Firmen und Unterfirmen der Signa-Gruppe gilt als verschlungen. Selbst Insider steigen mitunter aus, der Einzige, der da noch durchblicke, sei René Benko selbst. Auch das ist ein Grund für die wohl nur sehr schwer umzusetzende Sanierung. Insider vermuten, dass man nur einen Teil des Signa-Geschäfts retten könne. Und das auch nur mit externer Hilfe oder neuen Finanzspritzen durch ohnehin schon von der Pleite betroffene Gläubiger, die versuchen könnten, einen Teil ihrer Investitionen vielleicht so noch zu retten.

Wie ist Signa überhaupt in Schwierigkeiten geraten?

Um neue Projekte umsetzen und auch alte Forderungen bedienen zu können, brauchte der Benko eigentlich stets frisches Geld. Doch das Spiel, alte Schulden mit neuen zu bedienen, ging zuletzt nicht mehr auf. Vor allem die rasant gestiegenen Zinsen vereitelten Benkos Geschäftsplan. Hinzu kommen die seit dem Beginn des Ukraine-Krieges gestiegenen Bau- und Energiekosten. Darüber hinaus steht auch der stationäre Einzelhandel unter wirtschaftlichem Druck. Bereits im Oktober hatte die Online-Sportartikelsparte Insolvenz angemeldet, auch Sportartikelhändler SportScheck rutschte im November in die Pleite.

