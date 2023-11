Berlin. Die Lokführer wollen streiken. Den Zeitpunkt lässt die GDL jedoch noch offen. Erste Maßnahmen hat die Bahn trotzdem schon getroffen.

Bahnreisende müssen in den kommenden Wochen mit Warnstreiks rechnen. Einen entsprechenden Streikbeschluss hat die Lokführergewerkschaft GDL der Deutschen Bahn übermittelt. „Deren Zeitpunkt und Dauer wird gesondert beschlossen“, teilte die GDL den Arbeitgebern mit. Der Personalvorstand der Bahn, Martin Seiler, ist empört. „Der Streikbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Unding“, sagt Seiler, jetzt zeige die Gewerkschaftsspitze ihr wahres Gesicht. An einer Verhandlungslösung sei sie nicht interessiert.

Die Tarifverhandlungen haben erst in der vergangenen Woche begonnen. Die Bahn hat der GDL dabei ein erstes Angebot vorgelegt. Es sieht nach Angaben der Bahn eine Entgelterhöhung um elf Prozent vor. Die GDL wiederum bezeichnet das Angebot nun als „unzureichend“ und will deshalb in den Arbeitskampf ziehen.

Deutsche Bahn: Darum hält GDL-Chef Streiks für unausweichlich

Im Schreiben an die Bahn erneuert die GDL ihre wichtigsten Forderungen. Sie will unter anderem eine Lohnsteigerung um 555 Euro im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro durchsetzen. Dazu kommt der wohl größte Knackpunkt der Verhandlungen. Die Gewerkschaft will für Schichtarbeiter eine Absenkung der Wochenarbeitszeit um drei auf 35 Stunden bei einem vollen Lohnausgleich erreichen.

Diese Forderung hatten die Arbeitgeber bereits im Vorfeld abgelehnt. Laut Seiler müsste das Unternehmen in diesem Falle 10.000 Beschäftigte zusätzlich einstellen. Das sei angesichts des engen Angebots an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt nicht realistisch. Die GDL argumentiert dagegen, dass die Personalnot bei der Bahn nur durch gute Arbeitsbedingungen gelindert werden kann. Es gibt seitens der Gewerkschaft noch weitere Forderungen. Insgesamt liefen sie nach Berechnung der Bahn auf eine 50-prozentige Steigerung der Kosten hinaus.

Lesen Sie auch:Deutsche Bahn: Neuer Streik droht – Was jetzt auf Fahrgäste zukommt

Streik bei der Deutschen Bahn: Chaos soll verhindert werden

Auf Streiks hat sich die Bahn schon vorbereitet. So sollen auf wichtigen Strecken extralange ICE mit über 900 Plätzen eingesetzt werden. Auf grenzüberschreitenden Strecken sollen ausländische Lokführer streikendes Personal ersetzen. Der Fortgang ist jedoch zunächst einmal offen. Am Donnerstag dieser Woche wollten sich beide Seiten zu einem zweiten Verhandlungsgespräch treffen. Ob es wie geplant stattfindet, erscheint angesichts der Zuspitzung unklar.

Neben der 35-Stunden-Woche erschwert ein weiterer Konflikt eine schnelle Lösung. Die GDL pocht auf einer Anwendung ihrer Tarifverträge für alle Mitglieder, also auch jene in Werkstätten oder in der Netzgesellschaft. Die Bahn wiederum gesteht der GDL nur Tarifverträge in 18 von gut 300 Betrieben zu, in denen sie die Mehrheit der Beschäftigten stellt. So sieht es das Tarifeinheitsgesetz (TEG) vor. Dadurch sieht sich die GDL in ihrer Existenz gefährdet. Sie will, dass die Bahn das TEG nicht anwendet.