VW-Betriebsrat Salzgitter: Harmenings als Doppelspitze

Beddingen. Die beiden neuen Männer an der Spitze wurden einstimmig gewählt. Was das für die Transformation bedeutet.

Führen den VW-Betriebsrat in Salzgitter: Björn (links) und Patrick Harmening.

Gleich zwei Harmenings gibt es als neue Betriebsratsspitze bei VW Salzgitter – und beide wurden einstimmig gewählt, teilt der VW-Betriebsrat mit. Neuer stellvertretender Betriebsratsvorsitzender ist Patrick Harmening (49), Chef des Betriebsrates ist der bisherige Stellvertreter, Björn Harmening (57). Er löst Dirk Windmüller ab, dersein Amt niedergelegt hatte. Die Harmenings sind miteinander verwandt: Patrick Harmening ist nach Auskunft einer Betriebsratssprecherin der Neffe von Björn Harmening.

Transformation als großes Thema

Patrick Harmening versicherte: „Gemeinsam werden wir den Umstieg vom Leitwerk Motor zum Leitwerk Batteriezelle erfolgreich gestalten.“ Er ist seit 1991 am Standort, seit 2010 im Betriebsrat, seit sieben Jahren Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss des Betriebsrates und war jahrelang Sprecher des Tarifausschusses.

Björn Harmening, seit 37 Jahren am Standort Salzgitter beschäftig, seit 2014 im Betriebsrat und acht Jahre Vertrauenskörperleiter, sagte, entscheidend sei bei der Transformation „die Standort- und Beschäftigungssicherung sowie die Qualifizierung der Beschäftigten für die neuen Aufgaben in der Batteriezellfabrik“. Björn Harmening war seit 2018 stellvertretender Betriebsratsvorsitzender am Standort Salzgitter.

Lesen Sie auch:Wie der Kanzler in Salzgitter die richtigen Worte findet

Salzgitter- VW-Belegschaft ist Zuversichtlich nach Scholz-Besuch

VW-Zellfabrik in Salzgitter – Wie der Wandel gelingen soll

VW Salzgitter- „Batteriezellproduktion ist keine Hexerei“

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!