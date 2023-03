VW Salzgitter: „Batteriezellproduktion ist keine Hexerei“

Bei der Betriebsversammlung bei Volkswagen Salzgitter begrüßte Patrick Harmening als Sprecher des Tarifausschusses insbesondere Standortleiter Andreas Salewsky sowie Frank Blome, Vorsitzender des Vorstands der PowerCo SE, die zum Tagesordnungspunkt „Situationsbericht des Werkmanagements“ sprachen. Zudem gratulierte er 56 jungen Kolleginnen und Kollegen zum Abschluss ihrer Berufsausbildung.

VW-Belegschaft spendete großzügig für Erdbebenopfer

Der stellvertretende BetriebsratsvorsitzendeBjörn Harmening bedankte sich vor seinem Tätigkeitsbericht für die Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. „Bei uns an den Werkstoren ist eine stattliche Summe von über 15.000 Euro an nur zwei Tagen zusammengekommen, und unternehmensweit wurden mittlerweile über 285.000 Euro gespendet“, betonte er. In Gedenken an die Opfer der Erdbebenkatastrophe legten die Beschäftigten eine Schweigeminute ein.

Zudem erinnerte Harmening an die Inflationsausgleichsprämie, die 2022 im Rahmen der Tarifverhandlungen durchgesetzt und zum Teil mit der Entgeltzahlung im Februar ausgezahlt wurde. „Die erste Zahlung von 2.000 Euro ist bereits brutto gleich netto auf unsere Konten geflossen, die zweite Zahlung über 1.000 Euro erfolgt mit der Entgeltzahlung im Januar 2024“, sagte er. Zum aktuellen Motorenprogramm berichtete Harmening, dass Betriebsrat und Unternehmen eine an die schwierige Situation angepasste Fahrweise vereinbart hätten.

Verabschiedung von Brigitte Runge als Betriebsbetreuerin

Harmening begrüßte rund 200 Kolleginnen und Kollegen im Werk zurück, die mehrmonatige Qualifizierungsmaßnahmen in Schweden und China im Rahmen der Transformation in die Batteriezellfertigung absolviert haben. „Es war eine spannende und bereichernde Zeit für mich in China, die ich nicht missen möchte“, berichtete Benjamin Himmelsbach, „ich habe dort die Produktion von Batteriezellen, sprich die Maschinen und Anlagen sowie die Prozesse kennengelernt und kann sagen, dass die Batteriezellproduktion keine Hexerei ist und niemand von uns Angst vor der Transformation des Werkes in die E-Mobiltität haben muss.“!

Im Anschluss wurden einige Kolleginnen und Kollegen, die derzeit bei einem Technologiepartner in China qualifiziert werden, live zur Versammlung dazugeschaltet. Zum Abschluss verabschiedete Harmening Brigitte Runge, 2. Bevollmächtigte der IG Metall Salzgitter-Peine, als Betriebsbetreuerin. „Brigitte hat die Mitbestimmung bei Volkswagen Salzgitter in den letzten vier Jahren mitgestaltet“, betonte Harmening und bedankte sich.

Lesen Sie auch:

VW bündelt Batteriegeschäft – Salzgitter wird die Zentrale

VW-Batteriefabrik- Kanzler besucht Donnerstag Salzgitter

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!