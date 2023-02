Pelletspreise aktuell: Der Preis heute je Tonne Pellets am 2. Februar

Berlin. Die Pelletspreise in Deutschland befinden sich im Abwärtstrend. Über den aktuellen Preis pro Tonne am 02.02. berichten wir hier.

Pellets aus Laub und Holz – was man beachten muss

Energiekosten Pelletspreise heute: So viel kostet eine Tonne am 02.02.

Gute Nachrichten für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland: Was die Energiekrise betrifft, deutet der aktuelle Abwärtstrend auf ein Licht am Ende des Tunnels hin. Mussten Kundinnen und Kunden zwischenzeitlich mehr als 800 Euro für eine Tonne Holzpellets zahlen, sinken die Pelletspreise nun wieder. Hier informieren wir Sie über die Preise für Pellets vom 3. Februar.

Viele weitere Informationen zur Entwicklung der Pelletspreise und der Aussicht für 2023 haben wir in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

Pelletspreise heute am 2. Februar: Der Preis pro Tonne Pellets auf einen Blick

Im Gegensatz zu Gas – das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen – werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucher lohnt es sich deshalb, die Energiepreise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24". Lesen Sie hier: Pellets aus Laub – Das müssen Sie zur Holz-Alternative wissen

Die Pelletspreise in Deutschland haben ihren Abwärtstrend fortgesetzt und sind auf rund 425 Euro pro Tonne gefallen. Ein Blick auf die Entwicklung der Pelletspreise zeigt: Je weiter man ins Jahr 2022 zurückgeht, desto größer wird die Preisdifferenz. Preise von rund 200 Euro pro Tonne wie vor der Energiekrise sind aber auch weiter nicht in Sicht.

Pelletspreise: Entwicklung 2023 – Experte gibt Einschätzung und Prognose für Pelletkunden

Martin Bentele vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) vermutet, dass das auch so bleibt und die Preise für Pellets sich auch langfristig in einer Spanne zwischen 400 und 500 Euro bewegen werden.

