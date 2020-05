Familie Dörrheide – vom Bauernhof-Idyll zum Industriebetrieb

37 Jahre lang hat Gerda Dörrheide Kühe gemolken. Erst von Hand, dann mit der Melkmaschine. Heute hat der Familienbetrieb, den inzwischen der Sohn und bald der Enkel führt, kein Vieh mehr. Dabei gab es hier auch mal Schweine, Bullen, Hühner, Enten und Gänse. Heute streunt nicht mal mehr eine Katze über den Hof. „In Altendorf haben alle mit Tieren aufgehört“, sagt Ulrich Dörrheide, Chef des Hofs.

Ein paar wenige hätten nun Pferde. Innerhalb von drei Generationen hat sich die Landwirtschaft stark verändert, das zeigt allein schon der Viehbestand bei den Dörrheides. Sie bewirtschaften mehr als 250 Hektar Ackerfläche und betreiben einen Hofladen im Flecken Brome im Kreis Gifhorn.

Mehrere Jahrzehnte lang haben sie neben Getreide auch Gemüse angebaut: Blumenkohl, Brokkoli, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi, Rotkohl, Möhren und Kürbisse. In diesem Jahr ist jedoch weitgehend Schluss damit. „Die Entscheidung hat mehrere Gründe: Zum einen die Düngeverordnung, den hohen Dokumentationsaufwand und das Verbot von vielen Pflanzenschutzmitteln“, sagt Ulrich Dörrheide, Chef des Hofs. Und seine Frau Sabina ergänzt: „Das alles steht in keinem Verhältnis mehr zum Ertrag.“

Landwirt Ulrich Dörrheide mit seiner Mutter Gerda Dörrheide vor einem Luftbild des Hofs, das ihn in den 1950er Jahren zeigt. Foto: Hannah Schmitz

Die Kunden seien aber traurig. „Frischer als von hier geht es ja nicht“, sagt Sabina Dörrheide. Der Hofladen wird zwar weitergeführt, allerdings mit schmalerem Sortiment. Dörrheides konzentrieren sich nun auf den Anbau von Kartoffeln, Mais, Getreide und Rüben. Kürbisse bauen sie auch weiterhin an. Die Landwirte produzieren allein mehr als 4000 Tonnen Kartoffeln pro Jahr. Ihre Sortiermaschine schafft es, 20 Tonnen Kartoffeln in einer Stunde zu sortieren. Der Betrieb sei immer noch vielfältig, aber anders und spezialisierter, sagt Ulrich Dörrheide. Statt nur einer gebe es jetzt zum Beispiel mehrere verschiedene Kartoffelsorten.

Heute seien Bauernhöfe wie Fabriken, sagt Gerda Dörrheide. „Das hat nicht mehr viel mit früher zu tun.“ Die Arbeit sei damals schwerer gewesen, zum Beispiel bei der Kartoffelernte. Die Männer harkten auf den Feldern, die Frauen knieten auf der Erde und sammelten die Kartoffeln ein. Danach kam die Sortierung per Hand. Allerdings sei die Arbeit damals insgesamt ruhiger gewesen. Sabina Dörrheide sagt, dass heute ein enormer Druck bestehe, jede Vorgabe zu erfüllen. Jens Dörrheide, der den Hof übernehmen möchte, sagt: „Ein aus Versehen falsch gesetztes Kreuz auf einem Formular kann manchmal schon tausend Euro kosten.“

Ulrich und Sabina Dörrheide haben den Gemüseanbau und den Verkauf im eigenen Hofladen ausgebaut. Foto: Hannah Schmitz

Der Dokumentationsaufwand sei enorm, vor allem, wenn man viele verschiedene Gemüsesorten anbaue. Seine Großmutter Gerda wünscht sich trotzdem nichts von früher zurück: „Wie es jetzt ist, ist es gut“, findet sie. Vor allem, was das Familien-Zusammenleben angeht.

Die 79-Jährige kam 1960 mit 20 Jahren auf den Hof ihres Mannes, Rudolf Dörrheide. Sie lebte und arbeitete mit ihm und seinen Eltern zusammen auf den damals rund 20 Hektar. Umso wichtiger war es ihr, als ihr Sohn Ulrich gemeinsam mit seiner Frau Sabina 1989 den Hof übernahm, dass die beiden ihr eigenes Reich, einen Rückzugsort haben. „Mit einer eigenen Küche“, betont sie.

Bei der Kartoffelernte harkten Männer das Feld, die Frauen sammelten die Kartoffeln auf den Knien auf, bis die Körbe voll waren. Foto: Hannah Schmitz

Auch wenn es mal rumpele, sei ein harmonisches Zusammenleben doch das wichtigste. Gerda Dörrheide erinnert sich noch an viele Gepflogenheiten von früher, die es heute so nicht mehr gibt. Etwa an das „Hasenbrot“ für die Kinder, die Reste der Mittagsstulle, die der Vater abends vom Feld mitbrachte. Oder die „Grützwurst“, die man nach dem Schlachten auch den Nachbarn vorbeibrachte. „Es war ja so viel, die kriegte man alleine gar nicht auf“, erinnert sie sich.

Im Gegensatz zu ihrer eigenen Familie hatte die ihres Mannes eine Melkmaschine, als sie 1960 nach Altendorf zog. „Da war ich froh“, sagt Gerda Dörrheide. Im Haushalt sei die Geschirrspülmaschine eine echte Errungenschaft gewesen.

Gerda Dörrheide versorgte nicht nur die Kühe, sie zog auch die Kinder groß, führte den Haushalt und arbeitete auf dem Betrieb. 1974 gründeten ihr Mann und sie den Hofladen und verkauften dort Kartoffeln, Blumenkohl und mehr. Außerdem vergrößerten sie den Betrieb auch in der Fläche. Als 1989 Sohn Ullrich übernahm, waren aus 20 Hektar 100 Hektar geworden.

Auf Kartoffelwagen wurden die Kartoffeln früher per Hand nach Größe sortiert. Auf dem Foto sind die Schwiegereltern von Gerda Dörrheide zu sehen. Foto: Hannah Schmitz

„Wir haben den Laden dann schick gemacht“, sagt Schwiegertochter Sabina Dörrheide. Die gelernte Altenpflegerin heiratete ihren Mann mit 31 Jahren und entschied sich, Altenpflege Altenpflege sein zu lassen und sich um Hof und Familie zu kümmern. „Ich hab ein Faible dafür, Neues auszuprobieren“, sagt sie. Irgendwann gab es nicht nur weißen Blumenkohl, sondern auch lila und gelben Blumenkohl im Hofladen. Sie baute Flower Sprouts an – lila Rosenkohl – und rot-weißen Wirsing. Der Hof wurde mit Ulrich und Sabina Dörrheide auch zum Anziehungspunkt für Kitagruppen und Schulklassen, die sich die Kühe und andere Tiere sowie den Gemüsebau anschauen konnten. „Selbst das ist heute ja verboten, weil es Werbung sein soll“, ärgert sich Ulrich Dörrheide.

Das Paar kaufte und pachtete weitere Flächen und baute auf dem Hof neue Hallen. Die Hofeinfahrt, wo früher nur der Heuschober durchpassen musste, wurde für die modernen schweren Ackerbaumaschinen vergrößert. Aber es wurde auch etwas abgeschafft: Zum Beispiel 1997 die Milchkühe, 2009 die Schweine. „In beiden Fällen waren die Ställe veraltet und wir hätten viel investieren müssen, um sie den Anforderungen entsprechend zu erneuern. Das hat sich nicht mehr gelohnt“, erklärt Ulrich Dörrheide. Die Ackerflächen hingegen wuchsen unter der Ägide von Ulrich und Sabina Dörrheide auf 250 Hektar an. Damit auch die Gerätschaften.

Heute erledigt die Sortierung solche eine große Maschine – sie schafft 20 Tonnen Kartoffeln pro Stunde. Foto: Hannah Schmitz

Gerda Dörrheide sagt, sie könnte heute keinen der Trecker mehr fahren – zu viel Technik sei an Bord. Sohn Ulrich sagt: „Das ist inzwischen eine Spielwiese für Entwickler geworden.“ Sabina Dörrheide meint: „Wenn Sie Trecker fahren, fahren Sie jedes Mal mit einem Einfamilienhaus auf die Straße.“

Jens Dörrheide ist 29 Jahre alt und steht in den Startlöchern. Vater und Sohn wollen im Sommer dieses Jahres eine GbR gründen, damit beide Geschäftsführer des Betriebs sind. Der 29-Jährige hat schon mit 16 Jahren entschieden, in die Fußstapfen seiner Eltern treten zu wollen. Er hat eine dreijährige Ausbildung absolviert, ein Praxisjahr gemacht, ist zwei Jahre zur Fachschule gegangen und hat dann noch einen zweijährigen Meisterkurs aufgesattelt. Acht Jahre Ausbildung stecken in dem Landwirt. „Jetzt müsste ich aber eigentlich noch mal studieren, weil alle Regelungen und Auflagen neu sind“, sagt er.

Die Bürokratie gefällt ihm an seinem Beruf weniger, die Technik dafür sehr. Wenn er sich sonst noch etwas wünschen könnte, dann wäre es die Gelassenheit von früher, von der Gerda Dörrheide immer berichtet. „Und wenn ich Zeit hätte, hätte ich gerne Tiere. Zwei Schweine, Hühner...“, zählt Jens Dörrheide auf. Gut möglich also, dass auf dem Hof bald doch wieder tierisches Leben herrscht. Jens Dörrheide: „Das wäre auf jeden Fall ein schöner Ausgleich zu der anstrengenden Arbeit.“