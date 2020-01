Regionalmarke „Typisch Harz“ auf der Grünen Woche vertreten

Bereits das neunte Jahr in Folge präsentiert sich die Regionalmarke „Typisch Harz“ auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Die Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet noch bis zum 26. Januar statt und ist „eine ideale Plattform, um auf die Produkte und Produzenten der Qualitätsmarke bundesweit aufmerksam zu machen“, sagen dazu die Verantwortlichen des Harzer Tourismusverbandes. So werden in Berlin etwa Produkte wie der Echte Harzer Gebirgshonig von Hobby-Imker André Koppelin aus Hüttenrode, die Malzit-Brotaufstriche von Steffi Tomljanovic aus Arnstein und Schierker Feuerstein präsentiert.

Auch 2020 wächst die „Typisch Harz“-Familie weiter: Nachdem Stephan Koppelin seinem Vater André jahrelang über die Schulter geschaut hat und tatkräftig zur Seite stand, betreibt er seit 2019 nun eine eigene Imkerei. Für den gelernten Baumwart lag es nahe, auch seinen Honig und seine Bienenprodukte, darunter Bienenwachs, Propolis und das Gelée Royal, mit der Regionalmarke auszeichnen zu lassen. Nach positiver Prüfung seines Antrags durch die „Typisch Harz“-Expertenkommission überreichte Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbandes, die offizielle Zertifizierungsurkunde in Berlin an den jungen Imker.

Derzeit überwintert Stephan Koppelin acht eigene Bienenvölker. Das Sammelgebiet seiner Bienen reicht vom oberen Bodetal über die Rappbodetalsperre und Vorsperre Königshütte bis zum Blauen See nahe Rübeland.

Neben der Kulinarik steht auch der Tourismus im Fokus der Verbraucher-Messe. So informieren Tourismusexperten aus der ganzen Welt über ihre Angebote und Leistungen. Am Gemeinschaftsstand in der Niedersachsen-Halle beantwortet der Harzer Tourismusverband gemeinsam mit den Rangern des Nationalparks Harz sowie Vertretern der Tourist-Informationen aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Braunlage, Hohegeiß und St. Andreasberg, Clausthal-Zellerfeld und seinen Ortsteilen Fragen potenzieller Harzurlauber.

Aktuelle touristische Informationen halten zudem der Landkreis Harz, der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser, die Harzer Schmalspurbahnen sowie Partner aus Blankenburg, Halberstadt, Thale, Quedlinburg und Wernigerode an den Ständen der jeweiligen Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche in Berlin bereit.