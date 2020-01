Sparkasse Osterode hat neues Mitglied im Vorstandsteam

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Osterode am Harz hat mit Wirkung vom 16. Januar den diplomierten Bankbetriebswirt Heiko Jödecke aus der Fusionssparkasse Bad Sachsa zum weiteren Vorstandsvertreter ernannt. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Toebe, sein Vorstandskollege Uwe Maier, Vorstandsvertreter Veit Herrmann und der Vorsitzende des Verwaltungsrates Landrat Bernhard Reuter waren die ersten Gratulanten. Gemeinsam freuen sie sich auf die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit Heiko Jödecke im erweiterten Vorstandsteam.

Heiko Jödecke hat seine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann am 1. August 1991 bei der ehemaligen Stadtsparkasse Bad Sachsa aufgenommen und im Dezember 1993 erfolgreich abgeschlossen. Nach dem Kundenberaterlehrgang 1995 absolvierte er noch im gleichen Jahr den Sparkassenfachlehrgang zum Sparkassenbetriebswirt an der Sparkassenakademie Hannover und war im Anschluss daran als Kreditsachbearbeiter, Kreditberater und Firmenkundenbetreuer tätig. Im Januar 2001 wurde ihm zusätzlich die Stellvertretungsfunktion für den Leiter der Kreditabteilung übertragen.

Berufsbegleitend folgten der Ausbildereignungslehrgang und der Managementstudiengang an der Bankakademie Frankfurt zum diplomierten Bankbetriebswirt. Im Januar 2004 übernahm Heiko Jödecke die Leitung der Abteilung Firmenkunden und ein Jahr später die Leitung der Abteilung Marktbereich Aktiv.

Anfang 2007 wurde Jödecke in der ehemaligen Stadtsparkasse Bad Sachsa zum Vorstandsvertreter ernannt, im Dezember 2016 als Mitglied in den Vorstand berufen und am 1. Januar vergangenen Jahres zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. „Daher ist er bereits bestens mit den Aufgaben der Geschäftsleitung eines Kreditinstitutes vertraut und hat auch in den vergangenen Jahren schon sehr viel Wert auf eine gute Kooperation mit dem Vorstand der Nachbarsparkasse Osterode am Harz gelegt“, heißt es dazu vonseiten des Verwaltungsrates. Sein Verantwortungsbereich innerhalb des neuen Vorstandsteams umfasst schwerpunktmäßig die Bereichsleitung im Kreditmanagement in Herzberg mit den Unterabteilungen Consult und Kreditservice.

Heiko Jödecke kommt aus Hohenstein in Thüringen, ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren.