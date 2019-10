Tannenhof-Pflegeheime feiern 40-jähriges Bestehen

Die Tannenhof Fachpflegeheime Bad Sachsa feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. In seiner Rede anlässlich des Geburtstages betonte Geschäftsführer Henning Küker in einer Feierstunde zusammen mit der zweiten Geschäftsführerin Sandra Ludwig, dass gerade die Ausrichtung auf Spezialgebiete in der Pflege den erfolgreichen Weg der Einrichtung geebnet hat. Nach der Grenzöffnung im Jahr 1989 habe der Tannenhof dazu beigetragen, dass viele junge, gut ausgebildete Menschen aus den neuen Bundesländern eine sichere Arbeitsstelle bekamen.

Die „interessante Tätigkeit in dieser Spezialeinrichtung und eine konsequente Ausrichtung auf gutes Arbeiten im Tannenhof“ zeichne das Unternehmen immer noch als attraktiven Arbeitgeber aus. Auch ein gutes Maß an bürgerschaftlichem Engagement in Bad Sachsa werde durch die Initiative Gutwerk gezeigt, so Küker. Damit ermögliche es der Tannenhof den Menschen in der Region mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Hilfe und Unterstützung zu finden. Die Geschäftsführer kündigten an, dass es im Tannenhof auch in Zukunft nicht langweilig werde und einige Projekte anstünden.

Zu den Gratulanten zählten neben Geschäftspartnern, Bewohnern und Dienstleistern auch der Landkreis Göttingen, vertreten durch Marcel Riethig, Kreisrat für das Dezernat für Jugend, Bildung, Arbeit, Soziales und Kultur.

Am 1. Oktober vor 40 Jahren war es soweit: In Bad Sachsa eröffnete ein kleines umgebautes Hotel als Einrichtung für pflegebedürftige Menschen. Ein junges Ehepaar aus Hannover unternahm diesen Schritt und setzte die Idee, sich der Altenpflege widmen zu wollen, in die Tat um. Familie Küker begann mit einer kleinen Einrichtung mit 37 Betten in der Uffestadt und wurde für ihren Fleiß und Mut belohnt.

Heute kann die Geschäftsführung auf ein Unternehmen mit fünf Einrichtungen, Eingliederungshilfe und hoher Fachkompetenz in der Altenpflege, Pflege und Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen blicken.