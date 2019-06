Volksbank meldet gute Entwicklung trotz Niedrigzinsphase

Über ein gutes Jahr im operativen Bereich und ein insgesamt zufriedenstellendes Jahr 2018 berichtete am Mittwoch Torsten Janßen (Vorstand) auf der Vertreterversammlung der Volksbank im Harz in der Stadthalle Osterode. Janßen stellte in seinem Bericht die wesentlichen Bilanzzahlen des...