Dosenbohnen bringen eine wunderbar cremige Konsistenz binnen Minuten. Würze kommt mit einem Topping aus Chorizo, gefüllten Oliven und Petersilie

Von Klamotte bis Caravan machen wir bei Vorher-nachher-Geschichten große Augen. Welch unglaubliche Transformationen sich tagtäglich in unseren Küchen ereignen, darüber staunen wir viel zu selten.

Deshalb heißt es hier und heute: Konservendosen auf und drei, zwei, eins, wow!

Weiße-Bohnen-Suppe mit Chorizo

Zutaten für 4 Portionen:

1 kleine Stange Porree

2 Knoblauchzehen

200 g Kartoffeln

2 Dosen weiße Bohnen (à 240 g Abtropfgewicht)

2 EL Olivenöl

800 ml Gemüsebrühe

150 g Chorizobratwurst

150 g grüne Oliven mit Zitrone (z. B. von El Faro)

½ Bund Petersilie

Pfeffer, Salz

200 g Schlagsahne

2–3 EL Zitronensaft

1 Porree putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und grob hacken. Kartoffeln schälen, waschen und klein schneiden. Bohnen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. 1 EL Öl in einem Topf erhitzen, Porree und Knoblauch darin andünsten. Bohnen und Kartoffeln zugeben und mit Brühe ablöschen. Alles zugedeckt ca. 20 Minuten garen.

2 Inzwischen von der Chorizo die Wurstpelle abziehen. Wurst in kleine Stücke zerzupfen. Oliven abtropfen lassen, in Scheiben schneiden. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blätter fein hacken. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Chorizo darin bröselig anbraten. Vom Herd ziehen, etwas abkühlen lassen. Oliven und Petersilie untermischen und mit Pfeffer würzen.

3 Sahne zur Suppe gießen und alles fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Suppe dann mit der Chorizomischung bestreut in Schalen servieren.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Pro Portion ca. 18 g E, 25 g F, 26 g KH, 530 kcal

