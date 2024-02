Kulinarisch kaum relevant erfüllte sie vor allem eines: Lange Haltbarkeit. Wer aber genau hinschaut, findet Perlen, die eine Erwähnung wert sind.

Die Konservendose hat ein Imageproblem. Dabei soll es im Folgenden nicht um deren Nachhaltigkeitsbilanz gehen - es gibt hier eine ganze Reihe von Pros und Kontras, insbesondere im Vergleich zu Glas - sondern um den Geschmack der darin befindlichen Nahrungsmittel. Um eben diese länger haltbar zu machen, erfüllte sie Jahrzehnte lang ihren Zweck. Dass ihr Inhalt häufig mit „Dosenfraß“ tituliert wird, ist hingegen nicht Schuld des Behälters, sondern hat seinen Ursprung im zweiten Weltkrieg. Damals bekamen die Soldaten häufig gepökeltes Fleisch, das in Geruch und Geschmack stark an Katzennahrung erinnerte, das Ganze noch dazu meistens kalt und direkt aus der Dose.

Auch heute noch gilt die Konserve in Deutschland als ein eher minderwertiger Ersatz für frische Zutaten. Einen ganz anderen Stellenwert haben Konserven hingegen auf der iberischen Halbinsel. Ins besonders die Qualität spanischer Fischkonserven ist einzigartig auf der Welt. Allerbeste Zutaten finden frisch gefangen, handverlesen und sortiert, übergossen mit feinstem Olivenöl ihren Platz in einer Dose, dabei so akkurat drapiert, dass jeder Fliesenleger seine helle Freude an diesem Anblick hätte. Bekommt man von einem spanischen Unternehmen, das etwas auf sich hält, ein Geschenk in Form einer Schatulle, wird man darin keinen exklusiven Kugelschreiber finden, sondern eher eine Auswahl feinster Anchovis Filets, selbstverständlich in Dosen.

Aber zurück nach Deutschland. Vielleicht lassen sich ja auch bei uns ein paar geschmackliche Argumente finden, das Image der Konserven aufzupolieren. Ein paar Gründe, bei denen man sagen könnte: Ach guck, das Gericht schmeckt sogar besser DURCH eine Konserve.

Nachfolgend daher die Hitliste meiner ganz persönlichen Lieblingsdosen.

Mit Kondensmilch von „Milchmädchen“ kann man umwerfend gut backen und herrliche Desserts wie zum Beispiel einen "Key Lime Pie" machen. Diese gezuckerte Milch aus der Dose hat eine fast schon puddinghafte Konsistenz, sie ist perfekt für Süßspeisen. Die russische Alternative „Dovgan“ ist auch eine gute Wahl. Weiße Bohnen in Dosen. Am besten die kleinen italienischen Canelinibohnen in Bio-Qualität. Perfekt mit gutem Dosenthunfisch, roter Zwiebel, frischem Dill und in Würfel geschnittener, eingelegter Salzzitrone – das genaue Rezept für den schnellsten Thunfischsalat der Welt finden Sie weiter unten. Oder wie im Rezept für Weiße-Bohnen-Suppe mit Chorizo beschrieben als feines Süppchen mit Chorizo.

(Pssst! Dieses und weitere Suppenrezepte für jede Lebenslage finden Sie übrigens auch in unserem neuen Magazin „So schmeckt Suppe & Eintopf", erhältlich in Print oder als E-Paper) Für einen guten Tomatensugo sind Dattel- oder Kirschtomaten die richtige Wahl. Zerdrückt man die kleinen Tomaten während des Einkochens mit einer Gabel, erhält man recht schnell eine dickliche Konsistenz des Sugos, die, kocht man mit ihren größeren Schwestern, nur nach langem Einkochen erreicht. Wer noch dazu auf eine gewisse Ästhetik im Vorratsregal Wert legt, wählt die „Pomodorini Datterini" von Itatalianavera (amorestore.de). Lohnt sich sowohl geschmacklich als auch optisch. Meine augenblickliche Lieblingsdose ist übrigens klein und eckig. Es sind kantabrische Sardellen (La Capitana). Die Dose schützt die zarten Filets vor Licht, dadurch bleibt ihre überragende Qualität länger erhalten als im Glas. Upcycling aus der Dose: Dafür olle Dosen ausspülen und nach Belieben mit wasserfester Farbe anmalen (manche sind auch ohne Anstrich schon sehr hübsch) und als Blumenvase oder Kräutertöpfchen nutzen.

Der schnellste Thunfischsalat der Welt

Zutaten für 4 Portionen:

2 Dosen Cannelini-Bohnen (à 400 g; Abtr.gew.: 250 g)

2 Dosen Thunfisch; in Öl (à 185 g)

1 Dose Oliven mit Zitrone gefüllt (200 g; Abtr.gew: 85 g)

1 rote Zwiebel

1 Bund Dill

1 Römersalat-Herz

4 EL Zitronensaft

Salz, Pfeffer

1 Bohnen abgießen, waschen und abtropfen lassen. Thunfisch abgießen, Öl dabei auffangen. Oliven ebenfalls abtropfen lassen. Zwiebel schälen und würfeln. Dill waschen, trocken tupfen und grob hacken. Salat putzen, waschen, abtropfen lassen und in Streifen schneiden.

2 Alles mischen, Zitronensaft und 2-3 EL aufgefangenes Öl zufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zubereitungszeit ca. 5 Minuten

Pro Portion ca. 25 g E, 23 g F, 14 g KH, 370 kcal

