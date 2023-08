Das Auge isst mit: La Focaccia e bella!

Improvisieren erwünscht! Beim Belegen der Garden-Focaccia können Sie das Rezept ruhig beiseitelegen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Blüten aus Roter Bete, Halme aus Rosmarin, Erde aus gehackten Oliven ... Einfach Kühlschrank auf und schauen, zu was Sie Ihre Vorräte inspirieren. Frei nach dem Motto: Erlaubt ist, was gefällt.

Als Genussverrückte beobachten wir Foodtrends natürlich sehr genau. Erinnern Sie sich beispielsweise noch an den Cronut?

Rund 10 Jahre ist es inzwischen her, dass sich jeden Morgen Hunderte vor einer New Yorker Bäckerei die Beine in den Bauch standen – nur um das Gebäck einmal zu probieren. 2020 tranken dann plötzlich alle Dalgona Coffee, den schaumig-süßen Mix aus Milch, Zucker und Instantkaffee. Und aßen: Garden Focaccia.

Tatsächlich entstand die Idee zu dieser außergewöhnlichen Art der Backkunst bereits vor etwa vier Jahren und passenderweise in einem Museum in Boston. Nach einem Besuch dort ließen die berühmten „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh die Amerikanerin Teri Culetto nicht mehr los. Selbst keine große Malerin versuchte sie das Kunstwerk auf ihre eigene Weise nachzubilden: Auf einer Leinwand aus Focacciateig und Farbe aus Gemüse, Kräutern und essbaren Blüten, das den passenden Namen „Vincent van Dough“ (Dough = Teig) bekam. Mag der Trend in den sozialen Medien inzwischen längst abgelöst sein: meine Kinder lieben es heute, beim Belegen kreativ mitzuwirken – und essen auf diese Weise so manches Grünzeug, das unter anderen Umständen wohl sicherlich nicht als Kunst, sondern durchaus heikle Angelegenheit betrachtet worden wäre. Und das Schöne in der Kunst ist ja: Es gibt hier nun mal kein Richtig oder Falsch. Also wer weiß, vielleicht schlummert ja auch in Ihnen ein kleiner van Gogh … äh van Dough.

Erlaubt ist, was gefällt. Jedes Gemüse kann hier schön aussehen - schauen Sie doch mal, was sie im Kühlschrank haben! Foto: Eat Club

Garten-Focaccia „Blumenwiese“

Zutaten für ca. 6 Portionen

1 TL Salz

1 EL Zucker

350 g Mehl

½ Würfel Hefe

3 EL Olivenöl

je 1 orange, gelbe + rote Mini-Spitzpaprika

je ca. 3 gelbe und rote

Kirschtomaten

2 Lauchzwiebeln

3–4 Champignons

1 rote Zwiebel

2 Zweige Rosmarin

schwarzer Sesam zum Bestreuen

grobes Meersalz

Backpapier

1 Salz, Zucker und Mehl in eine Schüssel geben. Hefe zerbröckeln und in 200 ml lauwarmen Wasser auflösen. Mit 1 EL Öl zum Mehl geben. Mit den Knethaken des Handrührgerätes zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen.

2 Inzwischen Paprika putzen, waschen und in Ringe schneiden. Einen Teil davon klein würfeln. Tomaten waschen und halbieren. Lauchzwiebeln putzen waschen, in einzelne lange Streifen schneiden. Champignons säubern und putzen, in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden. Rosmarin waschen, Nadeln abstreifen und hacken.

3 Teig noch einmal kurz durchkneten. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Mit bemehlten Händen zu einem ovalen flachen Fladen (ca. 25 x 33 cm) drücken. Noch einmal ca. 15 Minuten gehen lassen.

4 Mit den Fingern Mulden in den Teig hineindrücken. Teigfladen mit dem vorbereiteten Gemüse je nach Lust und Laune floral belegen. Mit Rosmarin und schwarzem Sesam bestreuen. Mit Meersalz bestreuen und mit 2 EL Öl beträufeln. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C /Umluft: 175 °C) ca. 25 Minuten backen.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Stück ca. 11 g E, 9 g F, 70 g KH, 410 kcal

