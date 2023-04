WhatsApp: Verschwindet beim nächsten Update diese Funktion?

Kürzlich kam das große Update: WhatsApp lässt sich endlich auf mehreren Geräten nutzen. Immer wieder verkündet der Messengerdienst Änderungen und neue Funktionen - die Entwicklerinnen und Entwickler sind offenbar nicht untätig.

Lesen Sie dazu hier mehr: WhatsApp auf zwei Smartphones nutzen: So geht's

In einer aktuellen Testversion probiert WhatsApp eine neue Tastatur aus. Diese soll nutzerfreundlicher sein. Doch ausgerechnet bei den beliebten Emojis hat sich in der Testversion etwas geändert.

Tipps und Tricks für Whatsapp:

WhatsApp: Das ist in der Testversion anders

Die Website "WABetaInfo" informiert über alle Updates und Tests bei WhatsApp. Demnach arbeite der Messengerdienst aktuell an einer Tastatur mit neuem Design. Das Update werde vorerst nur als Betaversion für Android-Handys veröffentlicht. Das bedeutet: Einige Nutzerinnen und Nutzer können die Version dann zwar schon testen und ausprobieren, es handelt sich aber nicht um das finale Update, den sogenannten Release.

Was haben die Entwicklerinnen und Entwickler an der Tastatur geändert? In der Testvariante ist laut "WABetaInfo" die Leiste, bei der man zwischen verschiedenen Kategorien von Emojis wählen kann, verschwunden. Bisher konnte man anhand der Kategorien schnell zwischen den Emojis hin und her wechseln. Man wählte zum Beispiel die Gruppe "Essen & Trinken" mit einem Klick und bekam dann alle passenden Emojis vorgeschlagen.

Testversion: Wann kommt das neue Update?

Diese Funktion könnte in einem zukünftigen Update wegfallen. Dann müsste man länger scrollen, bis man zum gesuchten Symbol gelangt. Das dürfte einige WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer ärgern. Anstelle der Kategorien würde die Auswahl-Leiste auf der Tastatur nach oben wandern und man könnte nur zwischen Gifs, Emojis und Stickern wählen.

Die Tastatur ist in Planung und soll in einem zukünftigen Update veröffentlicht werden. Dennoch wird sie erst noch weiter getestet und so kann sich noch einiges am Design und der Funktion ändern, so "WABetaInfo". (emi)