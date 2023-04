Zalando & ChatGPT: Shopping-Riese mit großer Neuerung

Berlin. Zalando führt einen ChatGPT-Mode-Assistenten ein. Der Shopping-Riese will Kunden damit besser beraten können. Was genau geplant ist.

, der deutsche Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle, hat die Beta-Version eines neuen Mode-Assistenten auf Basis von ChatGPT angekündigt. Das neue Tool nutzt generative künstliche Intelligenz, um die Suche und den Kauf von Mode online noch einfacher zu gestalten.

Unternehmen setzen verstärkt auf ChatGPT

Die auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Anwendung ChatGPT hat in den letzten Monaten vor allem bei Unternehmen für Aufmerksamkeit gesorgt. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom plant etwa jedes sechste Unternehmen den Einsatz von Textrobotern, die auf verschiedene Fragen qualitativ hochwertige Antworten geben können. Am Mittwoch kündigte nun auch Zalando an, im Frühjahr die Beta-Version eines "Fashion Assistant" auf Basis von ChatGPT zu veröffentlichen.

Intuitive Produktsuche mit dem Fashion Assistant

Mit dem Fashion Assistant von können Kundinnen und Kunden in eigenen Worten nach Produkten suchen und intuitiver durch das Sortiment navigieren. Mit einer einfachen Frage wie "Was ziehe ich zum Abschlussball an?" können Kundinnen und Kunden die Suche nach dem passenden Kleidungsstück starten. Der Fashion Assistant erkennt anhand der Eingabe die Art des Anlasses und weiß mithilfe von Wetterdaten, welche Kleidung geeignet sein könnte. Auf dieser Basis gibt er Produktempfehlungen.

Persönliche Produktauswahl durch Kundenfeedback

Zusätzlich zu den Produktempfehlungen bietet der Fashion Assistant die Möglichkeit, Feedback zu den vorgeschlagenen Produkten zu geben und so die Empfehlungen weiter zu verfeinern. In Zukunft könnten zum Beispiel die Lieblingsmarken der Kunden integriert oder Produkte, die in der gewünschten Größe nicht mehr erhältlich sind, ausgeschlossen werden.

Beta-Version des Fashion Assistant bald verfügbar

Die neue Anwendung wird sowohl als Desktop-Version als auch als App verfügbar sein, zunächst allerdings nur in einer Testphase für ausgewählte Kunden in Deutschland, Irland, Großbritannien und Österreich. Damit bietet Zalando eine neue, intuitive Art, das gesamte Sortiment zu entdecken und sich inspirieren zu lassen.

Zukünftige Entwicklungen und Funktionen

Zalando legt mit dem bevorstehenden Start der Beta-Version den Grundstein für mögliche Entwicklungen und Features in der Zukunft. Der Fashion Assistant wird dabei sowohl den Schutz der Privatsphäre als auch künstliche Intelligenz berücksichtigen und in der Lage sein, Mode- und Beauty-Beratung anzubieten sowie ganze Outfits zu erstellen. "Wir wollen die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Kunden noch besser kennenlernen und verstehen, wie ChatGPT ihre Shopping-Erfahrung auf Zalando weiter verbessern kann.", sagt Tian Su, VP Personalization and Recommendation bei Zalando.

