Wolfsburg. Nicht nur beim 0:4 im Bundesliga-Hit gegen Bayern: VfL-Fußballerinnen scheiterten an der Chancenverwertung, kommentiert Daniel Hotop.

Die Meisterschaft haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nicht am Samstagabend mit dem 0:4 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern verspielt. Aber die Partie gegen den alten und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit neuen Meister zeigte ganz gut auf, woran es beim VfL in der laufenden Saison allzu häufig hapert.

Hätte Sveindis Jonsdottir in der ersten Hälfte die Riesenchance aufs 1:0 genutzt, wäre die Partie vielleicht anders ausgegangen und der VfL nun bis auf einen Punkt dran.

Der VfL hat zu viele gute Torchancen liegen gelassen, um Meister zu werden

Man kann aber auch das 1:2 zuvor in Hoffenheim heranziehen, nach dem die Wolfsburgerinnen die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand hatten. Oder das 1:1 in Leverkusen im Februar, als sie die Tabellenspitze an die Bayern verloren. Jeweils galt vor allem: Der VfL braucht zu viele Chancen, um sich für gute Leistungen zu belohnen. Das hatte München seinem ärgsten nationalen Rivalen voraus.

Einher geht damit, dass die Wölfinnen sich aus dem Spiel heraus oft genug schwer damit tun, Lösungen zu finden. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die VfL-Defensive in den zurückliegenden fast zwei Jahren nicht an den FC Bayern heranreichte; seit 2015 wurde die Mannschaft Meister, die die wenigsten Gegentore kassierte.

In Summe ist das vermutlich auch fehlende Qualität. Und die Schere zwischen den beiden deutschen Topklubs könnte noch größer werden, zumal mit Lena Oberdorf eine Topspielerin den VfL gen München verlässt. Was Hoffnung macht: Bisher haben die Grün-Weißen um Macher Ralf Kellermann immer Mittel und Wege gefunden, um München weiter Paroli zu bieten und nicht enteilen zu lassen. Für die laufende Bundesliga-Saison sind seit Samstagabend aber auch die letzten Hoffnungen gestorben.