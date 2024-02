Wolfsburg. Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg geben den Sieg bei Bayer 04 spät aus der Hand. München kann am Montag vorbeiziehen.

Dieser Patzer könnte den Erstliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg teuer zu stehen kommen. Durch das 1:1 am Sonntagnachmittag bei Bayer 04 Leverkusen könnte Konkurrent FC Bayern München die Wölfinnen von Platz 1 der Tabelle vertreiben. Die Münchnerinnen spielen erst am Montagabend (19.30) daheim gegen den SC Freiburg.

Popp bring VfL-Fußballerinnen in Führung

Der VfL war im Rheinland zunächst durch Kapitänin Alexandra Popp per tollem Kopfball in Führung gegangen (37.), hatte es dann trotz bester Einschussmöglichkeiten aber verpasst nachzulegen. In der 72. Minute sah die zuvor starke Verteidigerin Marina Hegering die gelb-rote Karte, weil sie gegen Bayer-Stürmerin Nikola Karczewska im Liegen unfair nachstocherte. Und es kam noch bitterer: aus dem daraus resultierenden Freistoß besorgte Emilie Bragstad per Schienbeinroller den Ausgleich (73.).

Im Hinspiel hatte es gegen die Leverkusenerinnen einen souveränen 3:0-Erfolg durch Tore von Lena Oberdorf, Lena Lattwein und Sveindis Jonsdottir gegeben. Diesmal verpasste die eingewechselte Joelle Wedemeyer per Lattenkracher in der Nachspielzeit das Happy-End in Unterzahl.

Frankfurt fordert Wolfsburg am nächsten Sonntag

Die Wolfsburgerinnen mussten nach fünf Siegen in der Liga am Stück erstmals wieder einen Rückschlag hinnehmen. Und mit dem Heimspiel gegen den Tabellen-Dritten Eintracht Frankfurt (Sonntag, 14 Uhr, Aok-Stadion) steht die nächste schwierige Aufgabe bevor. Wenn der VfL, der in dieser Saison den Einzug in die Champions-League-Endrunde verpasste, die Chance auf zwei Titel aufrechterhalten will, muss er noch cooler werden. Das direkte Duell mit den Bayern Ende März wird wohl wie so oft Einfluss darauf haben, ob Stroot und sein Team am Ende der Spielzeit ein positives Fazit ziehen können.

VfL: Frohms - Wilms, Hegering, Janssen, Rabano (82. Wedemeyer) - Huth, Oberdorf (82. Brand), Hagel (74. Lattwein) - Jonsdottir (64. Endemann), Popp (64. Kalma), Pajor.