Förste. Der MTV Förste lädt schon zum 25. Mal zu seiner beliebten Radtourenfahrt ein. Welchen Tag sich alle Radsportler im Kalender eintragen sollten.

Am Samstag, 11. Mai, kann der MTV Förste ein kleines Jubiläum feiern. Dann nämlich richtet der Verein schon zum 25. Mal seine in Radsportkreisen sehr beliebte Sösetal-Radtourenfahrt aus. Die vom MTV Förste angebotenen Strecken führen durch das landschaftlich schöne Harzvorland, vorbei an alten Bergbaustätten, den Oberharzer Seen, den Talsperren und weiteren landschaftlichen Highlights.

Start und Ziel ist wie gehabt an der Förster Grundschule, direkt am Schützenplatz gelegen. Die Anschrift für Auswärtige lautet Förster Straße 155. Die Anmeldung befindet sich in der angrenzenden Mehrzweckhalle. Ab 7 Uhr erwartet die Sportler hier schon ein Frühstück mit frischen Brötchen und Kaffee. Gut gestärkt erfolgt der Start um 9 Uhr, Nachzügler können sich aber noch bis 10 Uhr auf die komplett ausgeschilderte Strecke begeben.

Vier Strecken durch den Harz und das Harzvorland stehen zur Auswahl

Je nach gewählter Streckenlänge gibt es für die Radsportler an bis zu vier Kontrollpunkten Getränke und Verpflegung. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Varianten, es sind 40, 75, 110 oder 150 Kilometer möglich. Wie gewohnt, wird den Teilnehmern eine von der Anmeldung bis zur Zielankunft gut organisierte Radsportveranstaltung des ambitionierten MTV-Helferteams geboten.

Wer sich am Veranstaltungstag das Ausfüllen des Anmeldezettels sparen möchte, kann sich im Vorfeld auch schon über die BDR-App registrieren. Alle Informationen hierzu sowie die verschiedenen Routen gibt es auf der MTV-Homepage unter www.mtv-foerste.de.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: