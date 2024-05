Osterode. Drei Spiele stehen im Frauenfußball für die Mannschaften aus dem Altkreis rund um Himmelfahrt an - einmal in der Kreisliga und zweimal im KSN-Kreispokal.

Während die beiden Altkreis-Vertreter auf Bezirksebene rund um Himmelfahrt frei haben, sind im Frauenfußball drei Teams auf Kreisebene im Einsatz. Neben einem Nachholspiel in der Frauen-Kreisliga geht es im Halbfinale des Kleinfeld-Kreispokals um die Endspieltickets. Wie im Vorjahr ist bei dem vom NFV-Kreis Northeim-Einbeck ausgerichteten Wettbewerb ein Altkreis-Finale möglich.

Diese Partie findet in der Kreisliga statt

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - FC Lindenberg Adelebsen (Mi., 18.30 Uhr). Eine schwere Aufgabe erwartet die SG-Reserve gegen den Tabellenfünften aus Adelebsen. Vor allem in der Offensive müssen die Gastgeberinnen mehr Durchschlagskraft entwickeln, nur acht eigene Tore sind Minuswert in der Liga. Defensiv zeigte sich der Vorletzte in den vergangenen Partien durchaus gefestigt. Gespielt wird in Hattorf.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Die Spiele im KSN-Kreispokal

SC HarzTor II - VfL Olympia Duderstadt (Do., 11 Uhr). Auf der Augenquelle in Bad Lauterberg könnte sich ein Duell auf Augenhöhe entwickeln. Die Gastgeberinnen sind in der 1. Kreisklasse Vierter, die Gäste aus Duderstadt stehen auf Rang drei. Dafür spricht auch das Ergebnis des bisher einzigen Duells in der Liga, hier trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden. Klar ist: Ein Remis wird es diesmal nicht geben, ein Sieger muss her.

SG Harzhorn - FC Westharz II (Do., 11 Uhr). Zwar sind die Quervergleiche zwischen der Northeimer Kreisliga und der heimischen 1. Kreisklasse schwierig, doch man darf davon ausgehen, dass die Westharzerinnen in Harriehausen eine schwere Aufgabe erwartet. Die gastgebende SG ist in der Liga noch ohne Verlustpunkt. Im Pokal blieb die Weste zudem bei zwei 4:0-Erfolgen gegen Uslar und Kreiensen blitzsauber.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: