Hattorf. Am Mittwoch, dem Tag vor Himmelfahrt, findet der 21. Oderpark-Seelauf des TVG Hattorf statt. So viele Sportler wie diesmal haben sich noch nie im Vorfeld angemeldet.

Der TVG Hattorf spricht beim Oderpark-Seelauf gerne von einem „Laufevent mit Volksfestcharakter“. Selten zuvor dürfte das so passen wie in diesem Jahr, denn bei der 21. Auflage am 8. Mai bahnt sich ein neuer Teilnehmerrekord an. Eine Bestmarke ist bereits jetzt gefallen: Mehr als 500 Anmeldungen im Vorfeld gab es bislang noch nie. Da erfahrungsgemäß auch immer noch Nachmeldungen vor Ort hinzukommen, wackelt die Marke von 552 Läuferinnen und Läufern aus dem Jahr 2017 gewaltig.

Das Event brummt. Ausrichter TVG Hattorf - vor dem 21. Oderpark-Seelauf

Schon im vergangenen Jahr, bei der 20. Auflage, waren es weit über 500 Sportlerinnen und Sportler, die auf den verschiedenen Strecken unterwegs waren. Kaffee, Kuchen, Grillgut, Getränke, Geselligkeit und ganz viel Sport - damit wirbt der TVG für die Stunden am Mittwochnachmittag und -abend. „Das Event brummt“, freut sich der Verein zurecht. Wenn nun am Tag vor Himmelfahrt das Wetter noch halbwegs mitspielt, steht einer großen Laufparty am Odersee nichts im Weg. Los geht es um 16.30 Uhr mit dem Bambini-Lauf über 800 Meter.

Zwei Strecken sind beim Oderpark-Seelauf besonders beliebt

Zwei Läufe wurden im Vorfeld besonders gut angenommen. Beim Sparkassen Schüler- und Jugendlauf über 2 km, der um 17 Uhr startet, gibt es 141 Voranmeldungen. Übertroffen wird das noch deutlich vom Küchenstudio-Hattorf Lauf. Hier stehen 5,2 km auf dem Programm, die flache Strecke führt am Odersee entlang und durch die Feldmark. 223 Anmeldungen sind bis zur Deadline eingegangen.

Der letzte Start des Tages ist für 18.30 Uhr vorgesehen, beim BKK Technoform Lauf sind 11,7 km zu absolvieren. Sowohl die 5,2 km als auch die Langstrecke werden für den Südniedersachsen-Cup gewertet. Außerdem kann auf den beiden längeren Distanzen gewalkt werden. Die Strecken führen über befestigte Feld- und Waldwege, die genauen Routen sind auf der Homepage des Vereins unter www.tvg-hattorf.de zu finden. Hier sind auch alle Läufe und Startzeiten zu finden.

Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufs möglich, die Ausgabe der Startunterlagen beginnt im Start- und Zielbereich am Veranstaltungstag ab 15.30 Uhr.

