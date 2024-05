Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord stehen neben den Partien des 18. Spieltags am Wochenende auch Nachholbegegnungen an. So sind die Spiele gelaufen.

In der 1. Kreisklasse Nord ist die Meisterschaft des SC Eichsfeld wohl nur noch theoretisch zu verhindern. Der Spitzenreiter kam am Wochenende kampflos zu drei weiteren Punkten, da Verfolger SV Rotenberg II ausgerechnet zum Topspiel nicht antreten konnte. Verletzungen, Sperren und weitere Ausfälle hatten den Kader schon im Vorfeld arg dezimiert, einer angefragten Verlegung hatte der SCE allerdings nicht zugestimmt. Dank zweier Siege konnte Hörden derweil auf Rang zwei klettern, während Lerbach im Tabellenkeller auf dem besten Weg zum Klassenerhalt ist.

Die Spiele am Freitag

SV Rot-Weiß Hörden - TSC Dorste 1:0 (0:0). In einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie standen zunächst beide Abwehrreihen sicher, Torchancen blieben Mangelware. Auch nach der Pause änderte sich wenig, Hörden gelang aber der Lucky Punch: Nach einer Ecke nickte Magnus Spillner zum Siegtreffer ein (73.). In der Schlussphase kassierten beide Teams noch eine Ampelkarte. Erst musste Dorstes Maximilian Ludwig runter (83.), eine Minute später folgte Hördens Markus Deppe.

SG Bad Grund/Badenhausen - TSV Landolfshausen/Seulingen II 4:0 (2:0). Einen souveränen Heimsieg feierte die SG, während die La/Seu-Reserve weiterhin ein gern gesehener Gast ist - das Team ist auf fremden Plätzen noch punktlos. Shahien Afkarie mit einem Flachschuss (10.) und Paul Kirchhoff, der das Leder halb im Fallen über die Linie bugsierte (28.), sorgten für die Halbzeit-Führung. Nach der Pause machten Kai Gundlach (48.) und Eric Schneider (52.) schnell den Sack für den Aufsteiger zu.

Die Begegnungen am Sonntag

1. FC Freiheit - SV Rot-Weiß Hörden 2:5 (1:4). Für die Freiheiter wird der Klassenerhalt zur Herkulesaufgabe, auch gegen Hörden wurde verloren. Dabei brachte Sascha Hallmich die Hausherren mit einem Traumtor schnell in Führung (2.). Doch genauso schnell hatten die Gäste eine Antwort parat. Erst glich Jan Schulze nach einem langen Einwurf aus (5.), dann drehte Yannik Minde die Partie komplett (10.). In der Folge war Rot-Weiß überlegen, vor allem aber konsequenter in der Chancenverwertung. Simon Marx (25.) sowie Minde (38.) erhöhten, nach der Pause traf Patrick Deppe zum 1:5 (50.). Hallmich verkürzte rasch für die Freiheiter (52.), die sich bis zum Schluss mühten. Die Abwehr der Gäste stand aber sicher, sodass keine weiteren Tore fielen.

SG Bad Grund/Badenhausen - TuSpo Petershütte II 1:5 (0:4). Nach dem guten Freitagsauftritt lief bei den Hausherren am Sonntag wenig zusammen. Vor allem in der Abwehr leistete man sich etliche Aussetzer, die Seestädter bedankten sich artig. Robin Franke erzielte das 0:1 (19.), kurz vor der Pause folgte ein SG-Tiefschlaf. Michel Eichler (39.), Mitja-Ruben Schönfelder (42.) und Alexander Kösling (43.) entschieden binnen weniger Minuten die Partie. Schönfelder legte in Hälfte zwei gar noch das 0:5 nach (77.), ehe Timo Röpke kurz vor Schluss per Abstauber noch der Ehrentreffer gelang (88.).

SV Förste - SV Lerbach 2:3 (1:1). Großer Jubel herrschte bei den Gästen aus Lerbach, die sich mit dem Dreier an der Söse wohl aller Abstiegssorgen entledigt haben dürften. Michel Dempwolf hatte schnell für die Hausherren getroffen (4.), Lucas Tornow markierte den Ausgleich (27.). Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Förster komplett, ein SVL-Doppelschlag von Janek Drochelmann (47.) und Enrico Freitag (49.) sorgte für eine kleine Vorentscheidung. Lars Meister machte mit dem 2:3 die Partie wieder scharf (62.), doch die Lerbacher brachten den knappen Vorsprung ins Ziel.

VfL Olympia Duderstadt - TSC Dorste 0:1 (0:1). Ausgerechnet im letzten Spiel ihres Marathons von fünf Partien in zehn Tagen konnten die Dorster den ersten Sieg feiern. Ähnlich wie am Freitag in Hörden war es eine umkämpfte Partie mit vielen Zweikämpfen, in der eigentlich alles auf ein Unentschieden hindeutete. Bennet Jäger hatte aber in Hälfte eins andere Pläne und traf nach feiner Vorarbeit von Vagner zur TSC-Führung (24.). Nach der Pause arbeitete Duderstadt am Ausgleich, die Gäste hielten ihren Kasten aber mit Geschick und etwas Glück sauber - der Auswärtssieg war perfekt.

