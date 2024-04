Braunlage. Die Harzer Falken werden mit einem neuen Torhüter in die kommende Saison der Eishockey-Regionalliga Nord starten. Das ist der neue Mann zwischen den Pfosten.

Bei den Harzer Falken nimmt der Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord immer mehr Formen an. Unter anderem steht nun auch das Torhütergespann fest, mit dem die Braunlager ihren Titel verteidigen wollen. Neben Stammkeeper Taylor Dupuis wird mit Philip Grittner ein neuer Goalie zwischen den Pfosten stehen.

Der 25-jährige Torwart wechselt vom Adendorfer EC in den Harz. In der vergangenen Saison hütete Grittner zunächst bei den Wunstorf Lions das Tor, kehrte im Laufe der Saison aber zum Adendorfer EC zurück. Bei den Heidschnucken hatte er in der Saison 2021/22 im eigentlich späten Alter von 23 Jahren seine Karriere im Senioren-Eishockey begonnen. Sein Werdegang ist nämlich alles andere als gewöhnlich.

Zwar stand Grittner in ganz jungen Jahren schon für den Wolfsburger Nachwuchs auf dem Eis, danach aber konzentrierte er sich sportlich auf das Skaterhockey. Bei den Bissendorf Panthern hütete er lange Zeit als Stammkeeper in der ISHD-Bundesliga das Tor, ehe es ihn schließlich von den Rollen wieder zurück auf die Kufen zog. Nach einer Spielzeit beim AEC wechselte der 1,95 m-Hüne zu den Wunstorf Lions, dann folgte die Rückkehr zu den Heidjern. Insgesamt absolvierte Grittner mittlerweile 22 Partien in der Regionalliga, er wird mit der Trikotnummer 32 für die Falken auflaufen.

Goalie Leon Grothe verlässt die Harzer Falken nach zwei Spielzeiten als Back-Up. © HK | Robert Koch

Vertrag mit Leon Grothe wird nicht verlängert

Im Gegenzug bedeutet das allerdings auch, dass der bisherige Back-Up Leon Grothe nicht mehr am Wurmberg spielen wird. Der Vertrag mit dem 22-jährigen Torhüter wurde nicht verlängert. Grothe kam in der Saison 2022/23 zu den Harzer Falken, ausgebildet wurde er im Nachwuchs der Grizzlys Wolfsburg. In der vergangenen Saison stand er siebenmal im Kasten der Braunlager.

Besonders in Erinnerung bleiben dürfte aber das Playoff-Halbfinale der Saison 2022/23, als er im entscheidenden Halbfinalspiel gegen den Adendorfer EC für den verletzten Dupuis startete. Die Falken unterlagen nach einer dramatischen Partie mit 2:3.

